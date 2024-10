Una nomina al CNR: chi è Giuliana Panieri, volto nuovo delle Scienze Polari

MeteoWeb

Giuliana Panieri, attualmente docente ordinario di Geologia presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Troms in Norvegia è stata nominata Direttore dell’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ne dà notizia l’ambasciatore d’Italia in Norvegia, Stefano Nicoletti, che si congratula con la docente per la nomina.

Panieri è anche membro del comitato direttivo della Research School on Changing Climates in the Coupled Earth System, presso l’Università di Bergen, Segretario Generale dell’European Geosciences Union e Ricercatrice presso la Woods Hole Oceanographic Institution (Usa).

Il campo di studi in cui si è specializzata è l’impiego della micropaleontologia e della geochimica per studiare gli ambienti estremi e in particolare le possibili connessioni tra le emissioni di metano e il cambiamento climatico nell’Artico.

