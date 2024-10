Svelato il mistero: ecco come è stato costruito l’edificio più grande del mondo in soli 190 giorni

MeteoWeb

Nel cuore pulsante di Londra, un monumento all’ingegneria vittoriana si ergeva con maestosa eleganza, simboleggiando non solo un’epoca di straordinari progressi tecnici, ma anche l’irrefrenabile spirito di innovazione che caratterizzava la Gran Bretagna nel XIX secolo. Il Crystal Palace, un tempo considerato l’edificio più grande del mondo, venne eretto in un sorprendente lasso di tempo: solo 190 giorni. Ma come fu possibile realizzare una tale impresa in un periodo così breve? Una nuova ricerca, condotta dal professor John Gardner dell’Università Anglia Ruskin, ha finalmente svelato i segreti che si celano dietro questa straordinaria realizzazione architettonica: l’adozione della filettatura standardizzata, un’innovazione che ha rivoluzionato il mondo dell’edilizia e dell’ingegneria, ponendo le basi per le pratiche costruttive moderne.

Il Crystal Palace

Completato nel 1851 in occasione della Grande Esposizione, il Crystal Palace divenne immediatamente un simbolo del potere industriale e della creatività britannica. Con una lunghezza impressionante di oltre 560 metri e un tetto di vetro sorretto da 3.300 colonne di ghisa, il palazzo era così vasto che durante le giornate calde si espandeva fino a 12 pollici. In un’epoca in cui l’industrializzazione stava rapidamente cambiando la società, il Crystal Palace rappresentava una vetrina delle conquiste ingegneristiche del tempo, attirando visitatori da ogni parte del mondo, che accorrevano per ammirare un’opera che sembrava sfidare le leggi della fisica e dell’architettura.

Tuttavia, la rapidità con cui il progetto fu realizzato suscitava interrogativi. Con il via libera al progetto ricevuto solo nel luglio del 1850, storici e ingegneri si sono interrogati su come fosse stato possibile costruire una struttura così complessa in così poco tempo. Questa domanda ha dato inizio a un’indagine approfondita che ha portato a scoperte sorprendenti, rivelando il genio ingegneristico e le tecniche innovative che hanno caratterizzato la costruzione del Crystal Palace.

La scoperta della filettatura standard

La risposta a questo enigma si trova in un recente studio pubblicato sull’International Journal for the History of Engineering & Technology, che rivela che il Crystal Palace fu il primo edificio conosciuto ad adottare la filettatura Whitworth, un sistema di filettatura standardizzato ideato da Joseph Whitworth. Questo standard, noto come British Standard Whitworth (BSW), rappresenta il primo tentativo di uniformare le misure per viti e bulloni a livello nazionale, un passo cruciale per migliorare l’efficienza e la velocità nella costruzione.

La ricerca ha messo in luce che il Crystal Palace, originariamente costruito per la Grande Esposizione a Hyde Park, fu poi smantellato e ricostruito nel sud di Londra nel 1854, dove rimase fino a quando non fu distrutto da un incendio nel 1936. Durante le indagini condotte nel sito di Sydenham, a sud di Londra, i ricercatori hanno trovato filettature Whitworth sia nei resti del palazzo che nella vicina torre dell’acqua progettata da Isambard Kingdom Brunel. Questa scoperta ha messo in evidenza non solo l’importanza della standardizzazione nel processo costruttivo, ma anche il suo impatto significativo sull’industria ingegneristica dell’epoca.

Un eccellente caso di standardizzazione

Il professor Gardner e il suo team hanno scoperto che un bullone di colonna dell’edificio corrispondeva esattamente alle misure della British Standard Whitworth. Inoltre, un dado e un bullone della torre dell’acqua, una volta immersi in olio e sottoposti a una combinazione di calore e martellamento, hanno rivelato filettature di viti misurabili, anch’esse realizzate secondo il BSW. Questo processo di standardizzazione ha consentito ai costruttori di sostituire rapidamente le parti danneggiate e di assemblare l’edificio in tempi record, una vera e propria rivoluzione nell’approccio alla costruzione.

“Durante l’epoca vittoriana c’era un’incredibile innovazione nelle officine di tutta la Gran Bretagna che stava contribuendo a cambiare il mondo,” spiega il professor Gardner. “In effetti, il progresso stava avvenendo a un ritmo tale che alcune scoperte forse non sono mai state realizzate adeguatamente all’epoca, come nel caso del Crystal Palace.” Questa affermazione sottolinea quanto la storia dell’ingegneria sia spesso segnata da scoperte che, pur essendo rivoluzionarie, rischiano di essere dimenticate o trascurate.

La Grande Esposizione e il riconoscimento di Whitworth

La Grande Esposizione del 1851, che attirò circa sei milioni di visitatori, rappresentava non solo una celebrazione dell’ingegneria, ma anche un momento di riflessione sulle innovazioni che stavano cambiando il volto della società. I visitatori, provenienti da ogni angolo del Regno Unito e oltre, si trovarono a esplorare un palazzo che riuniva opere d’arte, invenzioni e macchinari, rendendo omaggio al potere dell’industria e della creatività umana. Tra i visitatori illustri c’erano nomi del calibro di Charlotte Brontë, Charles Dickens, George Eliot, Charles Darwin e Michael Faraday, tutti affascinati dalla straordinarietà dell’architettura e dalla genialità ingegneristica del Crystal Palace.

Ironia della sorte, Joseph Whitworth ricevette una medaglia dal Consiglio per le sue esposizioni all’interno dell’edificio più grande del mondo, ma il suo ruolo cruciale nella costruzione dell’edificio stesso non è stato riconosciuto fino a ora. Gardner aggiunge: “Ho prodotto nuovi bulloni per British Standard Whitworth e ho dimostrato che si adattavano ai dadi originali. La standardizzazione in ingegneria è essenziale e comune nel 21° secolo, ma il suo ruolo nella costruzione dell’edificio più grande del mondo è stato uno sviluppo importante.” Questo riconoscimento tardivo sottolinea la necessità di una rivalutazione della storia dell’ingegneria, in cui il contributo di figure chiave come Whitworth merita di essere messo in luce e celebrato.

L’eredità della standardizzazione

La scoperta dell’importanza della filettatura standardizzata nel processo costruttivo del Crystal Palace ha ripercussioni significative nel modo in cui concepiamo e realizziamo progetti architettonici. La standardizzazione, un principio che oggi sembra scontato, all’epoca rappresentava una novità radicale. Prima dell’invenzione di Joseph Whitworth, non esistevano due viti e bulloni uguali. Le viti e i bulloni erano prodotti senza un sistema di misurazione uniforme, rendendo difficile la sostituzione di componenti rotti e rallentando il processo di costruzione. Con ben 30.000 dadi e bulloni necessari per l’edificio più grande del mondo, la standardizzazione dei filetti si rivelò fondamentale per garantire un’installazione rapida e senza intoppi.

Il Crystal Palace rappresenta una fusione unica di ingegneria, arte e innovazione. La sua storia continua a ispirare ingegneri, architetti e storici, ricordando a tutti noi l’importanza di riconoscere e celebrare i contributi che hanno plasmato il nostro passato. La ricerca di Gardner non solo svela i misteri di un’epoca passata, ma ci invita anche a riflettere su come le innovazioni del presente possano influenzare il futuro delle costruzioni e della società nel suo complesso.

