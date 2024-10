Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, grande spettacolo in serata: FOTO storica dalla Puglia!

MeteoWeb

La Cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS sta dando grande spettacolo nel cielo serale: è visibile ad occhio nudo anche dall’Italia, guardando all’orizzonte verso Ovest dopo il tramonto, e gli appassionati di astronomia attendono ogni giorno il momento giusto per l’osservazione, col fiato sospeso, organizzandosi in vere e proprie challenge fotografiche. Straordinaria, in tal senso, la fotografia scattata questa sera da Angelo Antonio Carlucci.

La foto, a corredo dell’articolo, è stata scattata da Carovigno (Brindisi) e la pubblichiamo senza post elaborazione, solo con qualche piccolo ritocco di contrasto e luminosità operato dall’autore.

Le specifiche tecniche:

Iso 2500 F35

4″

Zoom 18-105 Nikkor Dx

Nikon D5100

