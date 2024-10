Una cometa senza testa per Halloween: fiato sospeso per le sorti di C/2024 S1

MeteoWeb

Una nuova cometa potrebbe illuminare Halloween la prossima settimana, ma gli astronomi temono che possa rompersi e svanire prima che ciò accada, definendolo un evento da “tutto o niente”. Sulla scia della cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS) che brilla nel cielo notturno dopo il tramonto, gli astronomi stanno monitorando attentamente la cometa, ufficialmente chiamata C/2024 S1 (Atlas), mentre si avvicina al Sole il 28 ottobre, con alcuni astronomi che segnalano che si sta frammentando. Tuttavia, è ancora incerto se il nucleo sopravviverà all’incontro con il Sole.

“Solo se il nucleo sopravviverà oltre quel punto ci sarà un qualche tipo di spettacolo degno di nota“, ha affermato l’astronomo Dr. Qicheng Zhang presso il Lowell Observatory di Flagstaff, in Arizona, che ha monitorato la cometa. “In altre parole, è quasi un evento da tutto o niente”.

Quando vedere la “cometa di Halloween”

“Abbiamo osservato la frammentazione di C/2024 S1 nelle ultime due settimane”, ha detto Zhang. “Il processo di frammentazione sembra essere ancora in corso, il che significa che la cometa non si è ancora completamente disintegrata”. Tuttavia, è troppo presto per cancellare completamente la cometa S1. “Non è ancora chiaro, tuttavia, se ciò che resta a sinistra del nucleo sia sufficiente a sopravvivere all’incontro con il Sole”, ha detto Zhang.

La cometa S1 (precedentemente denominata A11bP7I) sta facendo il suo approccio più ravvicinato alla Terra oggi, mercoledì 23 ottobre. Nei prossimi giorni, da giovedì 24 a lunedì 28 ottobre, potrebbe illuminarsi notevolmente e diventare visibile a occhio nudo, secondo StarWalk. Sarà meglio osservarla appena prima dell’alba, poiché si avvicina al Sole ogni mattina.

Raggiungerà il perielio, ossia il punto della sua orbita più vicino al Sole, lunedì 28 ottobre e, in teoria, sarà visibile dall’emisfero settentrionale prima dell’alba da martedì 29 ottobre fino a dicembre.

Ma c’è un problema.

Cosa potrebbe succedere alla “cometa di Halloween”

Scoperta solo il 27 settembre dagli astronomi dell’ATLAS survey alle Hawaii, la cometa S1 è probabilmente una cometa Kreutz sungrazer, il che significa che si avvicinerà molto di più al Sole rispetto alla maggior parte delle comete, entro circa 1.500.000 chilometri, secondo l’astronomo Graham Jones di Timeanddate.com.

Lo scenario peggiore e quello migliore

Le comete Kreutz sungrazer possono essere le comete migliori e più luminose di tutte, se sopravvivono all’incontro ravvicinato con il Sole. “Lo scenario migliore è che potrebbe produrre una coda molto lunga ma anche molto tenue che emerge nel cielo mattutino all’inizio di novembre“, ha detto Zhang, che pensa che potrebbe assomigliare alla luminosa cometa C/2011 W3 (Lovejoy) del 2011, anch’essa una Kreutz sungrazer. “Probabilmente non può diventare molto più luminosa di così, dato quello che vediamo ora, ma C/2024 S1 sarebbe almeno visibile dall’emisfero settentrionale se lo facesse”.

Il caso peggiore per gli osservatori di comete è che la cometa S1 si sgretoli prima del suo incontro ravvicinato con il Sole. “Ciò si tradurrebbe in un nulla di praticamente visibile a novembre“, ha detto Zhang, aggiungendo che in quello scenario, probabilmente non ci sarà nulla di impressionante da guardare a ottobre mentre è vicina al Sole.

Gli astronomi dovrebbero sapere di più sul probabile destino della cometa S1 nei prossimi giorni. Cercheranno di vedere “se c’è qualcosa di solido della cometa rimasto che sia lontanamente abbastanza grande da sopravvivere all’incontro con il Sole”, ha detto Zhang. “Ma anche se ci fosse, probabilmente non sapremo fino al 28 ottobre se effettivamente sopravviverà”.

Gli ultimi aggiornamenti

Non arrivano, però, notizie incoraggianti sulla cometa. Secondo quanto riporta il sito SpaceWeather.com, gli astronomi che la stanno monitorando hanno notato una fluttuazione della luminosità che potrebbe essere la spia di uno sgretolamento in atto. “La cometa si è quasi certamente disintegrata: probabilmente non è rimasto molto del suo nucleo primario”, afferma Qicheng Zhang del Lowell Observatory in Arizona. In altre parole, la cometa potrebbe avere solo la coda e nessuna testa.

La conferma di questo scenario potrebbe arrivare nel weekend, quando la cometa entrerà nel campo visivo dei coronografi della missione Soho (Solar and Heliospheric Observatory) di NASA e Agenzia Spaziale Europea. Secondo Zhang, “la cometa potrebbe diventare piuttosto luminosa nei coronografi Soho” poche ore prima di raggiungere il perielio, ma nessuno può dire con certezza cosa accadrà dopo. Frammenti di roccia potrebbero disintegrarsi il 28 ottobre: quelli più grandi di 100 metri potrebbero fornire materiale sufficiente per far sviluppare una coda luminosa che diventerebbe visibile nel cielo notturno dopo il perielio. Insomma, potremmo avere una “cometa senza testa” per Halloween.

