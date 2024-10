La cometa Tsuchinshan-ATLAS incanta l’Italia, spettacolo al tramonto a Roma e in Sicilia | FOTO

MeteoWeb

Nelle notti del 12 e 13 ottobre 2024, la cometa Tsuchinshan-ATLAS ha regalato uno spettacolo mozzafiato agli appassionati di astronomia italiani. Conosciuta anche come C/2023 A3, la cometa ha raggiunto il suo punto più vicino alla Terra, a circa 70 milioni di km, e ha offerto uno degli eventi celesti più spettacolari degli ultimi decenni.

In molte zone d’Italia, tra cui Roma e la Sicilia (gallery a corredo dell’articolo), il cielo sereno ha permesso di catturare immagini suggestive della cometa. In queste foto, la chioma luminosa di Tsuchinshan-ATLAS e la sua lunga coda, che si estende per circa 29 milioni di km, dominano il cielo occidentale poco dopo il tramonto.

Questo raro fenomeno celeste, che si ripresenterà tra 80mila anni, continuerà a essere visibile fino al 19 ottobre, offrendo ancora qualche giorno per ammirare la sua bellezza.

