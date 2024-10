La cometa Tsuchinshan–ATLAS al suo massimo avvicinamento alla Terra: spettacolo nel cielo serale

MeteoWeb

Una cometa scoperta di recente, nota come C/2023 A3 Tsuchinshan–ATLAS, raggiungerà il suo massimo avvicinamento alla Terra domani, sabato 12 ottobre. Gli appassionati di osservazioni celesti non vorranno perdersi l’evento poiché potrebbe essere l’ultima volta che la cometa verrà vista nel cielo notturno per i prossimi 80.000 anni.

La cometa ha raggiunto con successo il perielio, il punto della sua orbita più vicino al Sole, il 27 settembre, ed è stata visibile per coloro che si trovavano nell’emisfero australe a settembre e all’inizio di ottobre. Ora, il corpo ghiacciato è in uscita dal Sistema Solare interno e sarà visibile per coloro che si trovano nell’emisfero settentrionale da metà ottobre a inizio novembre, secondo la NASA.

Sabato 12 ottobre, la cometa si troverà a quasi 71 milioni di chilometri dalla Terra. La cometa sta effettuando il suo primo sorvolo documentato del nostro pianeta, secondo la NASA. Con la sua orbita di 80.000 anni, il corpo celeste sarebbe stato visto l’ultima volta dalla Terra all’epoca dei Neanderthal.

Secondo EarthSky, chi volesse ammirare questo evento irripetibile dovrà guardare nella parte occidentale del cielo notturno, poco dopo il tramonto. La cometa apparirà come una palla di fuoco luminosa nel cielo buio con una lunga coda estesa.

Bill Cooke, responsabile del Meteoroid Environment Office della NASA presso il Marshall Space Flight Center di Huntsville, in Alabama, consiglia un binocolo per una migliore visualizzazione della cometa. “Non sfreccerà nel cielo come una meteora. Sembrerà solo sospesa lì e cambierà lentamente posizione da una notte all’altra“, ha affermato Cooke. “Se riuscite a vedere (la cometa) a occhio nudo, (usando) il binocolo resterete senza parole”.

La scoperta di un’antica cometa

La cometa Tsuchinshan–ATLAS è stata scoperta separatamente nel 2023 tramite l’Osservatorio Tsuchinshan della Cina e un telescopio ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System) in Sud Africa, da cui deriva il nome della cometa, secondo la NASA.

L’oggetto celeste proviene dalla Nube di Oort, “una raccolta per lo più sferica di comete, appena legate al nostro Sistema Solare, migliaia di volte (più lontane) dal Sole di quanto lo siamo noi”, ha affermato in una mail l’astronomo Teddy Kareta, un associato post-dottorato presso l’Osservatorio Lowell a Flagstaff, in Arizona.

Gli scienziati non erano sicuri se la cometa, composta da ghiaccio, gas congelati e rocce, sarebbe sopravvissuta al suo viaggio attorno al Sole. Ma la cometa sembra essere in gran parte intatta e “ce l’ha fatta a pieni voti”, ha affermato Cooke.

Se tutto andrà bene, la cometa Tsuchinshan–ATLAS tornerà a questo punto della sua orbita tra circa 80.000 anni, ma le comete possono essere imprevedibili: è possibile che la gravità di un altro pianeta possa cambiarne la rotta, ha aggiunto Cooke.

“Per molte persone, e soprattutto per i bambini, vedere una cometa luminosa nel cielo notturno è un’esperienza meravigliosa e che cambia la vita“, ha detto Kareta. “Anche se ogni due anni una cometa potrebbe essere appena abbastanza luminosa da essere vista a occhio nudo, le comete che hanno il potenziale per essere facilmente visibili a molti sono rare. Se potete provare a vederla, dovreste farlo, e dovreste portare con voi chiunque potete in modo che anche loro possano sperimentarla”.

Prossimi eventi celesti

La prossima Luna piena, che raggiungerà il picco il 17 ottobre, potrebbe interferire con la visione delle comete, poiché la sua illuminazione ostacola la visibilità di altri oggetti nel cielo notturno. Chiamata Luna del Cacciatore, sarà una Superluna e la più vicina dell’anno a 357.428km di distanza dalla Terra.

Ma ci sono altre possibilità di vedere corpi celesti, poiché una seconda cometa, nota come Cometa C/2024 S1 (ATLAS), potrebbe fare la sua comparsa nel cielo notturno a fine ottobre, secondo EarthSky.

Nel frattempo, gli appassionati di osservazioni celesti possono aspettarsi una stagione di sciami meteorici molto intensa per chiudere il 2024. Ecco le date di picco per la prossima attività di stelle cadenti, secondo l’American Meteor Society:

Orionidi: 20-21 ottobre

Tauridi meridionali: 4-5 novembre

Tauridi settentrionali: 11-12 novembre

Leonidi: 17-18 novembre

Geminidi: 13-14 dicembre

Ursidi: 21-22 dicembre

