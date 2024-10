Cometa Tsuchinshan-ATLAS: scia di polvere mozzafiato

MeteoWeb

Recenti osservazioni della cometa C/2023 A3, conosciuta come Tsuchinshan-ATLAS, hanno catturato l’attenzione degli astronomi e degli appassionati di astronomia. Questo straordinario corpo celeste, descritto una “palla di neve spaziale ghiacciata”, ha rilasciato una spettacolare scia di polvere e gas durante il suo passaggio vicino al Sole, offrendo uno spettacolo visivo mozzafiato.

Le nuove immagini, fornite dal Naval Research Laboratory degli Stati Uniti (NRL), rivelano che la coda di polvere della cometa è stata visibile nei giorni successivi al suo transito, dimostrando la sua grandezza e unicità. Grazie al telescopio Large Angle and Spectrometric Coronagraph (LASCO), uno strumento che consente di osservare oggetti celesti bloccando la forte luce solare, gli scienziati hanno potuto seguire il nucleo della cometa mentre si avvicinava al Sole, tra il 7 e l’11 ottobre.

Una delle scoperte più affascinanti è stata la durata della visibilità della scia di polvere. Dopo che il nucleo della cometa ha lasciato la scena, la sua massiccia scia di polvere è rimasta visibile per diversi giorni. “Per un breve periodo il 14 ottobre, l’estesa scia polverosa della cometa si è accresciuta in una scia stretta e densa, attraversando l’intero campo visivo,” hanno dichiarato i funzionari del NRL. Questo fenomeno si è verificato mentre il satellite SOHO (Solar and Heliospheric Observatory), frutto di una collaborazione tra NASA e Agenzia Spaziale Europea, si trovava in un punto lontano nello Spazio, noto come Lagrange L1, attraversando il percorso della cometa e osservando la scia di polvere di lato.

Dal 1995, anno del lancio della missione SOHO, migliaia di comete sono state osservate. Tuttavia, la scia di polvere di Tsuchinshan-ATLAS si distingue tra quasi trent’anni di osservazioni per la sua eccezionalità. La combinazione di condizioni favorevoli e la particolare traiettoria della cometa hanno reso possibile questo spettacolo unico.

L’osservazione di fenomeni celesti come quello di Tsuchinshan-ATLAS non solo arricchisce la nostra comprensione dell’universo, ma alimenta anche la curiosità e l’interesse per l’astronomia.

