Il progetto del CNPI per comunità energetiche sostenibili: è una straordinaria opportunità per i periti industriali italiani

Il Consiglio Nazionale dei Periti Industriali (CNPI), presieduto da Giovanni Esposito, annuncia la nascita del progetto PerCerTO (Periti CER Total Organization), con il pieno appoggio del CNPI, attraverso la costituzione della Cooperativa per Azioni denominata PerCerTO, un’iniziativa innovativa pensata per incentivare la partecipazione dei periti industriali iscritti all’ordine e non solo alla prima comunità energetica (PerCerTO) che opera su tutto il territorio italiano.

“Il progetto PerCerTO rappresenta una straordinaria opportunità per i periti industriali italiani, che potranno non solo entrare a far parte delle comunità energetiche, ma anche svolgere un ruolo attivo nella promozione e progettazione di impianti energetici sostenibili”, ha dichiarato Esposito. “La nostra visione è quella di creare una CER unica, strutturata per zone di mercato, che offra ai nostri iscritti servizi specializzati e supporto tecnico di alto livello”.

I dettagli sul progetto

Attualmente, PerCerTO è l’unico progetto che si propone di offrire agli iscritti periti industriali un accesso privilegiato alle opportunità del nuovo mercato dell’energia su tutto il territorio Nazionale. Il progetto supporterà le PMI e le comunità sotto i 5.000 abitanti, al fine di usufruire degli incentivi fino al 40% del costo degli impianti grazie ai fondi del PNRR. Il CNPI, dal 2021, ha sostenuto lo sviluppo delle CER in Italia, credendo nel potenziale di queste organizzazioni. Il progetto non si limita solo a incentivare la partecipazione alle CER, ma promuove anche accordi con la rete di professionisti “Valore Professione”, in fase di costituzione da parte del CNPI, garantendo una gestione ottimale dei progetti energetici e l’accesso ad incentivi e servizi collaterali di alta qualità.

“PerCerTO – aggiunge Esposito – non è solo una risposta alle esigenze del settore energetico, ma un vero e proprio motore di sviluppo economico per il sistema paese. Attraverso la partecipazione attiva dei periti industriali e delle PMI, il progetto favorirà la transizione verso un sistema energetico più sostenibile e inclusivo”. Inoltre, una parte degli incentivi, come previsto dalla norma, potrà essere destinata a finanziare il progetto “Illuminare la Speranza”, un’iniziativa promossa dal CNPI già dal 2021, dedicata alla realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili in una zona di povertà energetica con l’obiettivo di sfruttare al meglio le fonti rinnovabili e promuovere la sostenibilità ambientale, autoproducendo energia.

I periti industriali interessati, le loro famiglie e i loro clienti, potranno presentare domanda di adesione a PerCerTO attraverso una piattaforma digitale dedicata, attualmente in fase di implementazione, che faciliterà il processo di partecipazione e fornirà tutta l’assistenza necessaria.

