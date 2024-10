Con temperature a -214°C, si conferma il Pianeta più freddo del sistema solare

MeteoWeb

Tra i giganti gassosi del sistema solare, Nettuno si distingue non solo per la sua distanza estrema dal Sole, ma anche per essere il pianeta più freddo. Nonostante Urano e Nettuno siano spesso paragonati per le loro temperature gelide, recenti studi hanno confermato che Nettuno registra temperature leggermente più basse. Questo lo rende il pianeta più freddo conosciuto, con una temperatura che può scendere fino a -214 gradi Celsius.

Situato a circa 4,5 miliardi di chilometri dal Sole, Nettuno riceve pochissimo calore solare. Questa distanza enorme è una delle ragioni principali delle sue temperature estremamente basse, che contribuiscono a renderlo un mondo ghiacciato e inospitale. Sebbene sia classificato come gigante gassoso, Nettuno è composto principalmente da idrogeno, elio e tracce di metano. Quest’ultimo elemento è responsabile del suo caratteristico colore blu brillante, che lo distingue visivamente dagli altri pianeti.

L’atmosfera di Nettuno è altrettanto straordinaria per le sue condizioni estreme. Una delle sue caratteristiche più impressionanti è la presenza dei venti più veloci dell’intero sistema solare. Questi venti possono raggiungere velocità superiori a 2.000 chilometri all’ora, un fenomeno che non ha eguali tra gli altri pianeti. La forza di questi venti contribuisce alla formazione di enormi tempeste che attraversano la superficie del pianeta, conferendo a Nettuno una dinamicità atmosferica unica e imprevedibile.

Nonostante le somiglianze tra Nettuno e Urano in termini di composizione e dimensioni, Nettuno si distingue quindi per le sue temperature inferiori e per la sua attività atmosferica intensa. Le condizioni estreme che caratterizzano questo gigante gassoso lo rendono un oggetto di grande interesse per gli scienziati che studiano la meteorologia planetaria e le dinamiche atmosferiche dei corpi celesti lontani.

Nettuno non è solo il pianeta più distante dal Sole, ma anche il più freddo del sistema solare. Con le sue temperature gelide, i venti impetuosi e l’atmosfera mutevole, Nettuno rappresenta uno degli ambienti più estremi e affascinanti tra i mondi che orbitano attorno alla nostra stella.

