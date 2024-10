Confermato in Cina il più piccolo uovo di dinosauro mai trovato: risale a 80 milioni di anni fa

MeteoWeb

Un team di paleontologi, geologi e specialisti dell’evoluzione affiliati a diverse istituzioni in Cina ha scoperto che un uovo fossilizzato dissotterrato nel 2021 è il più piccolo uovo di dinosauro mai trovato. Nel loro studio, pubblicato sulla rivista Historical Biology, il gruppo descrive dove sono state trovate le uova, le tecniche utilizzate per studiarle e cosa hanno scoperto i ricercatori su di esse.

Prima di questa nuova scoperta, il più piccolo uovo di dinosauro mai trovato era di 45,5mm per 40,4mm per 34,4mm. Il più piccolo delle nuove uova scoperte in questo nuovo lavoro ha una lunghezza di soli 29mm, ed è anche il più completo del gruppo scoperto.

Le uova sono state trovate in un cantiere edile vicino alla città di Ganzhou nel 2021, nella Cina sudorientale, regione nota ai paleontologi come una delle migliori al mondo per il ritrovamento di uova di dinosauro. Sei uova sono state fossilizzate insieme, formando un’unica unità. Erano tutte in condizioni relativamente buone.

Dopo tre anni di analisi attente, che hanno incluso l’uso di un microscopio elettronico, il team di ricerca ha scoperto che le creature all’interno delle uova appartenevano a un teropode non aviano. Hanno anche trovato prove che appartenevano a un ootaxon sconosciuto, che il team ha chiamato Minioolithus ganzhouensis. Il team ha anche datato le uova a 80 milioni di anni fa, collocandole nel tardo Cretaceo.

Le tecniche utilizzate

I ricercatori hanno utilizzato tecniche di diffrazione da retrodiffusione elettronica per ottenere un’immagine complessiva sia dei gusci delle uova che delle creature al loro interno. Affermano che tutte le loro tecniche di studio finora sono state non distruttive: le uova sono ancora nelle stesse condizioni in cui sono state trovate.

Ulteriori ricerche

Il team di ricerca ha in programma di continuare a studiare le uova, inclusa una nuova analisi del sito di scoperta, che era ben conservato: ha già fornito nuove informazioni su come i dinosauri costruivano i loro nidi. I ricercatori sperano di capire che tipo di dinosauro le deponeva e, da lì, di saperne di più sul processo di formazione mentre i dinosauri crescevano all’interno delle loro uova. Ritengono anche che potrebbero riuscire a scoprire di più sul processo riproduttivo dei dinosauri in generale.

