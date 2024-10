Il Congo avvia la vaccinazione contro il vaiolo delle scimmie

MeteoWeb

La Repubblica Democratica del Congo, il Paese più colpito dal vaiolo delle scimmie, ha avviato la campagna di vaccinazione contro il mpox. I primi vaccini sono stati somministrati al personale medico a Goma e la campagna proseguirà nell’est del Paese, la zona più colpita. Non c’è ancora alcuna data per le somministrazioni nella capitale, Kinshasa.

Il Ministro della Salute, Samuel-Roger Kamba, ha precisato che non si tratta di una “vaccinazione di massa“. Il Paese ha ricevuto 265.000 dosi di vaccino, solo per adulti ma sono in corso test per la somministrazione ai minori. La Rdc è in trattative con il Giappone per altri vaccini. L’Oms ha approvato un test Pcr per rilevare il virus, presente in 16 Paesi africani.

Dall’inizio dell’anno, nella Repubblica Democratica del Congo sono stati registrati oltre 30.000 casi e quasi 990 decessi, con alta mortalità infantile.

