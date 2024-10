Concluso il 75° congresso astronautico internazionale a Milano: è record di espositori 

MeteoWeb

Il Congresso astronautico internazionale (IAC 2024), alla sua 75ª edizione, svoltasi a Milano e conclusasi ieri, ha registrato alla mostra IAC 2024 la partecipazione di un numero record di oltre 530 espositori. L’appuntamento è per il prossimo anno a Sydney, in Australia, in occasione del 76° Congresso astronautico internazionale, organizzato dall’IAF e ospitato dalla Space Industry Association of Australia (SIAA). Ospitata dall’Associazione italiana di aeronautica e astronautica (AIDAA), uno dei membri fondatori della IAF, e co-ospitata dall’Agenzia spaziale italiana (ASI) e da Leonardo, la 75ª edizione della IAC, “ha raggiunto diversi traguardi storici”, sottolineano i promotori.

Il motto di quest’anno è stato ‘Spazio responsabile per la sostenibilità’. IAC 2024 è stata la più grande IAC mai tenuta nella storia. Con oltre 11.200 delegati provenienti da 120 paesi, è un nuovo record senza precedenti, che lo rende non solo il più grande IAC ma anche uno dei più diversi raduni di persone spaziali nella nostra galassia.

Nuovo record di espositori

L’esposizione Iac 2024 ha visto la partecipazione di un numero record di oltre 530 espositori. Esposti anche i campioni provenienti dal lato nascosto della luna portati dalla missione cinese Chang’e 6, nonché campioni dell’asteroide Bennu riportati dalla sonda OSIRIX della Nasa.

L’inaugurale IAF Global Space Leaders Summit ha riunito 60 capi di agenzie e uffici spaziali. Questa storica assemblea, il più grande raduno di leader di nazioni spaziali consolidate e di paesi emergenti mai realizzato, ha favorito discussioni di alto livello sulla cooperazione spaziale, la governance e la sostenibilità. L’ESA ha fornito un aggiornamento sulla missione Euclid, progettata per esplorare la composizione della materia oscura e fornire una comprensione più profonda del nostro universo.

Nell’ambito dell’IAF International Astronauts Chapter, il congresso ha presentato anche un programma di sensibilizzazione con 25 astronauti internazionali, che hanno interagito con il pubblico, gli studenti e i giovani professionisti, ispirando la prossima generazione di appassionati dello spazio e promuovendo l’educazione spaziale globale. L’assemblea generale dell’IAF ha selezionato la Fondazione spaziale europea (ESF) per ospitare l’Iac 2027 a Poznan, in Polonia. L’IAF continua inoltre a crescere man mano che la comunità spaziale globale si espande e ha avuto il piacere di accogliere 73 nuove organizzazioni membri portando il totale dei membri a 563 da 80 paesi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.