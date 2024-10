Contatti fra Musk e Putin: “preoccupante” per il capo della Nasa

MeteoWeb

Secondo il direttore della Nasa, Bill Nelson, eventuali contatti regolari tra Elon Musk e il presidente russo Vladimir Putin desterebbero seria preoccupazione, soprattutto “se confermati“. Nelson, intervenendo al World Economy Summit della rivista online Semafor, fondata dall’ex editorialista del New York Times Ben Smith, ha dichiarato: “Non so se quella storia sia vera. Penso che dovrebbe essere indagata“. Ha poi aggiunto: “Se la storia è vera, che ci sono state molteplici conversazioni tra Elon Musk e il presidente della Russia, allora penso che sarebbe preoccupante, in particolare per la Nasa, per il dipartimento della Difesa e per alcune agenzie di intelligence“.

La notizia è stata riportata dal Wall Street Journal, che attribuisce l’informazione a “diversi funzionari ed ex funzionari statunitensi, europei e russi“. Secondo queste fonti, Musk, proprietario di Tesla, SpaceX e X, sarebbe rimasto “costantemente in contatto” con il leader russo fin dalla fine del 2022, con discussioni che avrebbero toccato “questioni personali, affari e le tensioni geopolitiche“. Tra le rivelazioni, anche la richiesta di Putin a Musk di non attivare il servizio Starlink a Taiwan, un favore che il leader russo avrebbe chiesto come gesto di cortesia verso il presidente cinese Xi Jinping.

Il Wall Street Journal evidenzia come tali contatti tra Musk e Putin “suscitano preoccupazioni nell’ambito della sicurezza nazionale“, anche in considerazione del fatto che Musk, quest’anno, ha espresso pubblicamente il proprio sostegno alla candidatura alla Casa Bianca dell’ex presidente Donald Trump. Musk ha sviluppato un forte rapporto con le forze armate e i servizi di intelligence statunitensi, il che gli ha permesso l’accesso ad alcuni tra i programmi aerospaziali più riservati. Nel 2021, SpaceX ha ottenuto un contratto classificato da 1,8 miliardi di dollari, diventando il principale fornitore di servizi di lancio per il Pentagono e la Nasa, oltre a garantirsi autorizzazioni di sicurezza che gli consentono di accedere a informazioni riservate.

Musk è stato in passato accusato di essere un “apologeta” di Putin, accusa che ha respinto definendola “assurda”, e rivendicando di aver “fatto più cose per minare gli interessi della Russia che altro“. Durante un evento elettorale per Trump in Pennsylvania, il miliardario ha menzionato le sue autorizzazioni di sicurezza top secret, commentando sarcasticamente: “Ho un’autorizzazione top secret, ma devo dire che come per la maggior parte delle cose di cui sono a conoscenza (…) la ragione per cui le tengono segrete è che sono estremamente noiose“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.