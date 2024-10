Cop16: 300 milioni di dollari dalla Caf per progetti di biodiversità

MeteoWeb

La Banca di sviluppo dell’America Latina (Caf) ha annunciato un imponente investimento di 300 milioni di dollari destinato a finanziare progetti mirati alla conservazione, al ripristino e all’uso sostenibile di 14 ecosistemi situati in Sudamerica e nei Caraibi. La notizia è stata diffusa dalla direttrice delle Azioni per il Clima e Biodiversità della Caf, Alicia Montalvo, in un’intervista rilasciata alla radio colombiana Caracol durante la Cop16, attualmente in corso a Cali.

Montalvo ha spiegato che l’obiettivo della Caf è di diventare la banca “verde” dell’America Latina, mobilitando risorse proprie e catalizzando investimenti da parte del settore privato, sostenendo nel contempo i paesi del continente nel loro impegno per la tutela dell’ambiente.

Il fondo sarà gestito collaborando “con i governi che prendono le decisioni sugli investimenti, ma allo stesso tempo ascoltando molto anche la voce degli attori del settore privato e, ovviamente, delle Organizzazioni non governative (Ong) che lavorano nei Paesi“, ha dichiarato Montalvo. Ha poi aggiunto che “perché un progetto possa soddisfare le condizioni per ricevere il finanziamento della Caf deve avere la partecipazione di tutti questi attori“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.