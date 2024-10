La COP16 festeggia i 25 anni del programma “Amazzonia senza fuoco”

MeteoWeb

Nell’ambito della COP16 sulla biodiversità a Cali, in Colombia, è stato celebrato il 25° anniversario del programma “Amazzonia senza fuoco” (Pasf), nato dalla cooperazione tra Italia, Brasile, Ecuador e Bolivia per la prevenzione degli incendi nella regione amazzonica. L’evento, organizzato con il supporto di Caf, l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (Aics), il Fondo italo-ecuadoriano per lo sviluppo sostenibile (Fieds) e i ministeri dell’Ambiente dei paesi coinvolti, ha messo in evidenza i risultati ottenuti in tre decenni di lavoro. Mario Beccia, direttore di Aics Bogotá, ha sottolineato che nelle aree interessate dal programma si registra una significativa riduzione dei focolai di incendi, con un calo del 75% in Brasile, del 96% in Bolivia e dell’85% in Ecuador. Beccia ha inoltre ribadito l’importanza della prevenzione per contrastare la crisi degli incendi, intensificata dai cambiamenti climatici e dalla pressione sulle risorse naturali. L’evento ha offerto l’opportunità di riflettere sulle sfide attuali e di promuovere una visione regionale e sinergica tra i paesi dell’Amazzonia per la protezione di uno degli ecosistemi più preziosi al mondo.

