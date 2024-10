COP16, l’ONU chiede più fondi a difesa della biodiversità

MeteoWeb

Il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha sollecitato la comunità internazionale a intensificare l’impegno economico per sostenere progetti dedicati alla conservazione della biodiversità. Durante il suo intervento alla COP16 a Cali, in Colombia, ha espresso gratitudine ai Paesi che hanno promesso ulteriori 3 miliardi di dollari, ma ha avvertito che per implementare pienamente il quadro globale sulla biodiversità è necessario un contributo maggiore.

Guterres ha stimato che per supportare i Paesi più vulnerabili nella loro transizione verso pratiche ambientali sostenibili saranno necessari almeno 200 miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Ha sottolineato che anche “le aziende che traggono profitto dallo sfruttamento della natura” dovrebbero partecipare finanziariamente alla “protezione e ripristino” degli ecosistemi. Inoltre, ha evidenziato l’importanza che gli Stati aderiscano alle norme stabilite dall’accordo di Kunming-Montreal sulla biodiversità. Infine, Guterres ha messo in evidenza la necessità di un coinvolgimento maggiore delle comunità indigene nelle istituzioni globali dedicate alla protezione ambientale, assicurando la loro partecipazione attiva nel dibattito sulla conservazione della biodiversità.

