COP16: il presidente colombiano lamenta scarsa presenza di leader esteri

Dopo pochi giorni dall’inizio della Conferenza delle Nazioni Unite sulla biodiversità COP16 a Cali, il presidente colombiano Gustavo Petro ha criticato l’assenza di molti leader internazionali, sottolineando la loro scarsa partecipazione nonostante l’importanza dell’evento. Parlando durante la Conferenza interamericana dei ministri del Lavoro a Bogotà, Petro ha osservato come, nonostante il vertice sia definito dal New York Times come il più importante sulla biodiversità, i governanti non siano presenti, incluso il presidente brasiliano Lula. A metà settembre, il ministro dell’Ambiente colombiano Susana Muhammad aveva confermato la partecipazione di vari presidenti, tra cui quelli di Brasile, Messico e Perù, ma finora nessuno di loro è arrivato a Cali. Petro ha espresso delusione per l’assenza dei leader, nonostante l’urgenza delle questioni ambientali trattate, e ha auspicato una maggiore attenzione da parte della comunità internazionale verso la crisi della biodiversità.

