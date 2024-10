Cosa c’è oltre l’universo osservabile? Indizi gravitazionali e l’ipotesi di un multiverso

MeteoWeb

Quando guardiamo il cielo notturno, ciò che osserviamo è solo una minuscola frazione del nostro universo. Nonostante l’immensità delle galassie e degli ammassi stellari visibili dai telescopi più potenti, ciò che percepiamo è una porzione definita dell’universo: quella il cui limite è dato dalla distanza che la luce ha potuto percorrere dall’inizio del tempo. Questo spazio si chiama “universo osservabile”, e rappresenta il massimo campo visivo raggiungibile dal nostro pianeta. Ma cosa si trova oltre? Questa è una domanda affascinante, e a oggi insolubile, per cosmologi e fisici teorici.

Con un orizzonte attuale di circa 46,5 miliardi di anni luce, l’universo osservabile contiene miliardi di galassie, ma, nonostante ciò, si pensa che sia solo una parte di un contesto molto più grande. Le limitazioni imposte dalla velocità della luce e dall’espansione dell’universo significano che esistono regioni dello spazio di cui non possiamo percepire l’esistenza. La luce di quelle regioni non ha avuto tempo sufficiente per raggiungerci da quando l’universo si è formato, e, data l’espansione costante, alcune zone sono destinate a rimanere per sempre fuori dal nostro campo visivo.

L’universo in espansione e il principio dell’orizzonte di Hubble

Per comprendere i limiti dell’universo osservabile, occorre capire un principio fondamentale: il nostro universo non è statico. A partire dal Big Bang, avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa, esso si è espanso continuamente. Questa espansione, secondo le ultime stime del modello cosmologico standard, avviene a una velocità di circa 73 chilometri al secondo per megaparsec (1 megaparsec equivale a 3,26 milioni di anni luce). La legge di Hubble, formulata dall’astronomo Edwin Hubble nel 1929, stabilisce che più una galassia è distante, più si allontana da noi a una velocità maggiore, rendendo l’espansione uno dei fenomeni più sorprendenti e significativi dell’astrofisica moderna.

L’espansione dell’universo crea un orizzonte definito come “orizzonte di Hubble”, oltre il quale gli oggetti cosmici si muovono a velocità superiori a quella della luce rispetto a noi, a causa della dilatazione dello spazio stesso. In pratica, questi oggetti si stanno allontanando così velocemente che la loro luce non potrà mai raggiungere la Terra. Questo implica che, con il passare del tempo, sempre meno oggetti saranno visibili, poiché “scivoleranno” fuori dal nostro orizzonte osservabile.

Radiazione cosmica di fondo: uno sguardo agli albori

Uno degli strumenti fondamentali per lo studio dell’universo è la radiazione cosmica di fondo (CMB), la “luce” fossile che risale a circa 400.000 anni dopo il Big Bang. Questa radiazione è diffusa uniformemente nello spazio, e costituisce un’impronta che permea l’universo visibile in ogni direzione. Gli scienziati interpretano la CMB come una prova che l’universo è isotropo e omogeneo su larga scala, il che significa che, statisticamente, appare identico in ogni direzione.

Secondo il “principio cosmologico”, che si rifà all’idea di isotropia e omogeneità, la Terra e la nostra galassia non occupano un punto privilegiato nell’universo. Questo porta gli scienziati a credere che, oltre i confini visibili, l’universo continui ad essere simile a quello che osserviamo. Tuttavia, esistono diverse ipotesi più audaci, che aprono scenari molto più complessi.

L’ipotesi di un universo curvo e finito

Un’ipotesi interessante in cosmologia è quella dell’universo curvo, un modello proposto da Einstein nella teoria della relatività generale. Secondo questa ipotesi, l’universo potrebbe essere “chiuso” su sé stesso, come la superficie di una sfera. In un universo curvo e finito, la luce potrebbe viaggiare su percorsi ricurvi, e teoricamente potrebbe ritornare al punto di partenza. In altre parole, in un universo chiuso, un osservatore potrebbe teoricamente vedere la stessa galassia da direzioni opposte, osservando diverse fasi della sua evoluzione.

Finora, non sono state trovate prove conclusive di un universo chiuso. Scienziati hanno cercato segni di simmetria o di “cerchi ripetuti” nella radiazione cosmica di fondo, che potrebbero indicare la curvatura dello spazio, ma i risultati sono stati inconcludenti. Ciò lascia aperta la possibilità che l’universo possa essere piatto o che abbia una curvatura appena percepibile.

Influenze gravitazionali oltre l’orizzonte osservabile: la teoria del “flusso oscuro”

Uno degli aspetti più controversi nello studio dell’universo oltre il visibile è rappresentato dalle anomalie gravitazionali osservate ai limiti dell’universo osservabile. Un team di ricerca guidato dal cosmologo Alexander Kashlinsky del Goddard Space Flight Center della NASA ha osservato uno spostamento gravitazionale apparentemente inspiegabile tra gli ammassi di galassie più distanti. Usando i dati del satellite Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP), il team ha rilevato che alcuni ammassi si spostavano con una velocità costante in una specifica direzione.

Kashlinsky ha battezzato questo fenomeno “flusso oscuro”. Secondo i suoi studi, tale movimento non può essere spiegato esclusivamente dall’espansione dell’universo né dalla distribuzione di materia visibile. “Gli ammassi mostrano una velocità piccola ma misurabile, indipendente dall’espansione dell’universo e che non cambia all’aumentare delle distanze,” ha dichiarato Kashlinsky in un comunicato del 2013. “La distribuzione della materia nell’universo osservato non può spiegare questo movimento.”

L’ipotesi più estrema suggerisce che questo flusso oscuro potrebbe essere causato dalla gravità di oggetti oltre il nostro orizzonte visibile, o addirittura da un universo parallelo che esercita una forza sul nostro. Tuttavia, questa teoria è ancora molto discussa e divisiva all’interno della comunità scientifica. Alcuni studi successivi non hanno riscontrato il flusso oscuro, alimentando il dibattito sulla validità della teoria.

Multiverso e inflazione eterna: la possibilità di universi paralleli

Negli ultimi decenni, la teoria del multiverso ha guadagnato interesse, suggerendo che il nostro universo potrebbe essere uno tra un’infinità di universi distinti. Questa teoria nasce dall’inflazione cosmica, un periodo di espansione rapidissima avvenuto immediatamente dopo il Big Bang, che potrebbe aver generato molteplici universi. Secondo l’ipotesi dell’inflazione eterna, diverse “bolle” di spazio-tempo si sarebbero formate e separate, ognuna caratterizzata da leggi fisiche uniche e diverse. Il nostro universo osservabile potrebbe essere solo una di queste bolle.

La teoria del multiverso è ancora speculativa, poiché, per definizione, nessun esperimento può “guardare” oltre l’universo osservabile. Tuttavia, il multiverso rappresenta una delle teorie più interessanti per spiegare fenomeni inspiegabili come l’energia oscura e il flusso oscuro. L’eventualità di un multiverso potrebbe aiutare a spiegare anche la presenza di costanti fisiche particolarmente favorevoli alla vita nel nostro universo, cosa che, secondo alcuni scienziati, sarebbe altrimenti improbabile.

Il futuro delle osservazioni cosmologiche: oltre il limite dell’espansione

La ricerca di segnali e influenze provenienti dall’ignoto continua, e strumenti più sofisticati potrebbero in futuro migliorare la nostra comprensione di ciò che si trova oltre l’universo osservabile. Il telescopio James Webb, lanciato nel 2021, ha già fornito osservazioni rivoluzionarie sulle galassie più lontane, rivelando strutture mai osservate. In futuro, telescopi ancora più avanzati potrebbero captare variazioni nell’energia gravitazionale o nel comportamento di galassie remote, contribuendo a verificare o confutare l’esistenza di un multiverso.

Tuttavia, l’espansione costante dell’universo implica che mai riusciremo a vedere direttamente cosa si trova oltre il nostro orizzonte visibile. La luce degli oggetti che si allontanano da noi a velocità superiori alla luce non potrà mai raggiungerci, per cui quelle regioni rimarranno sempre “nascoste”. La velocità dell’espansione, alimentata dall’energia oscura, rappresenta un limite definitivo per la nostra conoscenza.

Un universo oltre la portata

L’idea di ciò che si trova oltre l’universo osservabile rimane uno dei misteri più profondi della cosmologia moderna. La possibilità di forze gravitazionali che provengono da oggetti o strutture al di là del nostro universo osservabile, il concetto di multiverso e l’ipotesi dell’inflazione eterna offrono teorie affascinanti ma difficili da provare. La scienza moderna, benché abbia fatto passi avanti straordinari nella comprensione dell’universo, è limitata dal concetto stesso di orizzonte, che segna il confine tra ciò che possiamo conoscere e ciò che resta per sempre avvolto nel mistero.

Mentre continuiamo a svelare i segreti dello spazio osservabile, l’idea di un universo al di là del nostro campo visivo ci ricorda che la conoscenza scientifica ha sempre dei limiti. Tuttavia, ogni passo avanti nella cosmologia avvicina l’umanità a rispondere a domande antiche e affascinanti, estendendo la linea dell’orizzonte tra ciò che è osservabile e ciò che, per ora, resta nel regno dell’ignoto.

