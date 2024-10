I costi di costruzione per solare, eolico e gas naturale negli USA: variazioni e trend degli investimenti

MeteoWeb

I costi medi di costruzione negli Stati Uniti per sistemi solari fotovoltaici e turbine eoliche nel 2022 erano vicini ai costi del 2021, mentre i generatori di elettricità a gas naturale sono diminuiti dell’11%, secondo l’Eia, Energy Information Administration. I costi medi di costruzione per i generatori solari sono aumentati dell’1,7% nel 2022 e per le turbine eoliche sono aumentati dell’1,6%. Queste tre tecnologie (solare, eolica e gas naturale) hanno rappresentato l’86% della capacità aggiunta alla rete elettrica statunitense nel 2022. Gli investimenti in nuova capacità di generazione elettrica nel 2022 sono diminuiti del 27% rispetto al 2021, attestandosi a 36,9 miliardi di dollari.

Nel dettaglio, i costi medi di costruzione solare per tutti i tipi di pannelli solari sono aumentati dell’1,7% a 1.588 dollari per kilowatt (kW) nel 2022. L’aumento è stato determinato principalmente da un aumento del 13% nel costo di costruzione per i pannelli di inseguimento in silicio cristallino , che è aumentato a $ 1.605/kW, il prezzo più alto dal 2018. Il costo medio di costruzione per i pannelli a inclinazione fissa in silicio cristallino è diminuito del 13%, ma sono rimasti i più costosi tra le principali tecnologie solari a 1.788 dollari/kW.

Gli altri costi

Anche il costo medio per i pannelli al tellururo di cadmio è diminuito di circa il 6% a 1.529/kW nel 2022. “La maggior parte dei pannelli solari installati negli Stati Uniti sono pannelli di inseguimento in silicio cristallino. A differenza dei sistemi a inclinazione fissa, i sistemi di inseguimento solare si muovono automaticamente per seguire il sole mentre si muove nel cielo, consentendo un’esposizione al sole più continua e, di conseguenza, una maggiore produzione di elettricità”, spiega l’Eia.

Il costo medio di costruzione per le turbine eoliche onshore statunitensi è aumentato dell’1,6% nel 2022 a 1.451 dollari/kW. I costi più elevati sono stati determinati dall’aumento dei costi di costruzione per parchi eolici con una capacità nominale superiore a 100 megawatt (MW). Il costo per i parchi eolici tra 100 MW e 200 MW di capacità è aumentato del 10% a 1.614 dollari/kW. Anche i costi di costruzione per i parchi eolici più grandi, quelli con più di 200 MW, sono aumentati fino a una media di 1.402 dollari nel 2022, in aumento dell’1,4%.

I costi di costruzione per i parchi eolici con una capacità da 1 MW a 100 MW hanno continuato a diminuire, questa volta in media del 7,3% a 1.806 dollari/kW nel 2022. Il costo medio di costruzione per i generatori alimentati a gas naturale è invece sceso dell’11% tra il 2021 e il 2022. La diminuzione è stata determinata principalmente dalla diminuzione dei costi per gli impianti a ciclo combinato.

Il costo medio di costruzione per i generatori negli impianti a ciclo combinato è sceso del 42% nel 2022 a 722 dollari/kW. I costi per altre tecnologie a gas naturale sono aumentati nel 2022. Il costo medio di costruzione per una turbina a combustione è quasi raddoppiato tra il 2021 e il 2022, arrivando a 1.006 dollari/kW, e il costo per i motori a combustione interna alimentati a gas naturale è aumentato del 27%, arrivando a 1.677 dollari/kW.

