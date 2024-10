Crescita e incertezze: il consumo energetico globale nel 2023 tra stabilità e sfide

MeteoWeb

Nel 2023 il consumo primario mondiale di energia ha confermato il trend delle ultime decadi, con la crescita ad un tasso prossimo al 2% rispetto al 2022 e un mix sostanzialmente stabile. Lo sostiene la 23ª edizione della World Energy Review 2024 dell’Eni, il rapporto annuale sulla situazione dell’energia nel mondo.

Il fattore dominante per l’energia nel 2023, si legge nel rapporto, “è stato l’amplificarsi delle tensioni geopolitiche, che hanno determinato nuove difficoltà e ulteriori incertezze in un contesto di importanti trasformazioni già in atto. L’incertezza geopolitica, unita alla debolezza economica, continua a rappresentare un rischio per le prospettive di crescita e per i futuri scenari sempre più complessi e sfidanti”.

