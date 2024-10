Crolla casa per esplosione da fuga gas nel Vicentino, un disperso | VIDEO

MeteoWeb

Un’esplosione causata da una fuga di gas ha causato il crollo di una palazzina a Gallio, nel Vicentino. Una persona risulta dispersa, mentre tutta la zona è stata evacuata. Durante dei lavori di scavo, riferiscono i vigili del fuoco, uno scavatore ha tranciato una tubazione del gas metano di media pressione. Subito si è sviluppato l’incendio della condotta del gas, che ha interessato gran parte della strada. Dopo qualche minuto dall’incendio è avvenuta un’esplosione e il crollo di una casa singola di tre piani. Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Asiago, Bassano, Schio, Vicenza con 11 automezzi e 30 operatori coadiuvati dal funzionario di guardia, hanno iniziato le operazioni di spegnimento per contenere le fiamme della condotta incendiata, che deve essere ancora chiusa dai tecnici della rete gas.

Contemporaneamente altre squadre hanno circoscritto l’incendio dell’abitazione e iniziato le prime operazioni di ricerca del disperso. Il comandante dei vigili dl fuoco Andrea Gattuso si sta portando sul posto per la direzione delle operazioni di soccorso. Sono stati attivati i mezzi del movimento terra del comando di Verona, la squadra USAR (Urban Search And Rescue) del nucleo Veneto dei vigili del fuoco per la ricerca sotto macerie che sta partendo da Mestre e da altri comandi del Veneto.

