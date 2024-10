Crolla ponte in Mississippi, 3 morti e 4 feriti

MeteoWeb

Un ponte in Mississippi (USA), in fase di demolizione, è crollato nel pomeriggio di ieri ora locale durante i lavori in corso sul sito: almeno 3 persone sono morte e 4 sono rimaste gravemente ferite, secondo quanto hanno riportato le autorità. Il Dipartimento dei trasporti del Mississippi ha dichiarato che il ponte sul fiume Strong lungo la State Route 149 nella contea di Simpson, circa 64 km a Sud di Jackson, è chiuso al traffico dal 18 settembre nell’ambito di un progetto di sostituzione del ponte gestito dall’appaltatore T.L. Wallace.

I decessi e i feriti sono stati confermati dallo sceriffo della contea di Simpson, Paul Mullins. Non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’incidente.

