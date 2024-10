Crollo di intonaco in una scuola di Siracusa: alunno con microescoriazioni

MeteoWeb

Stamattina, mentre si svolgevano le lezioni, un episodio preoccupante ha coinvolto l’istituto comprensivo Lombardo Radice di Siracusa: alcuni pezzi di intonaco si sono staccati dal soffitto di un’aula, colpendo un alunno che ha riportato “microescoriazioni“, ma per fortuna non ha avuto bisogno di recarsi al pronto soccorso.

Immediatamente, i vigili del fuoco sono intervenuti sul luogo per mettere in sicurezza l’aula. Le prime ipotesi indicano che l’incidente potrebbe essere correlato a “possibili infiltrazioni d’acqua per il maltempo” che ha interessato anche la zona di Siracusa.

La dirigente scolastica, Alessandra Servito, ha deciso di evacuare la scuola e ha richiesto che venga effettuato un sopralluogo in tutto l’istituto. Secondo quanto comunicato, i tecnici sono attesi per effettuare l’ispezione domani.

In merito all’accaduto, il presidente del consiglio di istituto, Antonio Cappuccio, ha ricordato che “lo scorso anno furono effettuati da parte del Comune degli interventi parziali sulla terrazza“, sottolineando l’importanza di garantire la sicurezza degli studenti e della struttura.

