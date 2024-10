Cuba al buio: nuovo blackout della rete elettrica scatena proteste | VIDEO

MeteoWeb

La rete elettrica di Cuba è nuovamente crollata domenica pomeriggio, segnando il quarto blackout di grande entità in breve tempo. L’intero paese è rimasto senza elettricità, con conseguenze devastanti per la popolazione già alle prese con difficoltà economiche e sociali.

In diverse città, tra cui Manicaragua, i cittadini sono scesi in strada per protestare contro i blackout sempre più frequenti, che aggravano ulteriormente la già difficile situazione. Le proteste non si limitano però alla mancanza di elettricità: i cubani manifestano anche contro la povertà dilagante e la grave carenza di beni essenziali come cibo e acqua.



La mancanza di una soluzione immediata per stabilizzare la rete elettrica sta esasperando la popolazione.

