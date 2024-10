I delfini sono più sensibili al rumore del previsto: lo studio sui temibili sonar

MeteoWeb

I delfini percepiscono i sonar militari a livelli molto più bassi di quanto ritenuto in precedenza. È quanto emerge da uno studio guidato dall’Università della California (UC) – Santa Cruz e pubblicato sulla rivista Royal Society Open Science.

“Vediamo prove evidenti di risposte acustiche, cambiamenti su piccola scala nel movimento, tra cui evitamento diretto e cambiamenti nelle configurazioni di gruppo”, ha affermato l’autore principale Brandon Southall, ricercatore associato presso l’UC Santa Cruz e scienziato senior presso Southall Environmental Associates (SEA). “Sebbene questi cambiamenti comportamentali si verifichino e persistano su scale temporali variabili, sono sorprendenti in quanto dimostrano collettivamente risposte a livelli sonori che sono di ordini di grandezza inferiori a quanto previsto nelle attuali valutazioni di impatto normativo. Questi animali sono chiaramente molto più sensibili all’esposizione al rumore di quanto pensassimo”.

Lo studio

Per questo studio, il team ha utilizzato una nuova integrazione di metodi di ricerca che combinano immagini aeree di droni, registratori di ascolto subacquei e osservatori visivi da terra per monitorare due specie di delfini sociali. La fusione di metodologie e strumenti ha presentato una visione olistica di come questi animali sociali si comportano e rispondono ai disturbi acustici, secondo il coautore Ari Friedlaender, professore di scienze oceaniche presso l’UC Santa Cruz.

I ricercatori hanno impiegato diversi progressi tecnologici sostanziali per analizzare queste specie veloci e giocose, per le quali gli aspetti del comportamento su piccola scala erano spesso stati considerati troppo difficili da studiare. Ciò include la “fotogrammetria con drone”, il processo di acquisizione di misurazioni da fotografie raccolte in modo non invasivo con i droni.

John Durban, un altro scienziato senior presso SEA, ha osservato che l’azienda ha avviato questo processo nell’ultimo decennio per studiare la salute di balene e delfini. “In questo studio, siamo stati in grado di sviluppare ulteriormente questa tecnica per geolocalizzare i delfini con una precisione centimetrica, consentendo di quantificare i cambiamenti nel comportamento in modo oggettivo”, ha affermato Durban, anche coautore dello studio.

Gli impatti dei sonar sugli animali

I delfini sociali, che possono riunirsi in gruppi di centinaia o addirittura migliaia di esemplari, sono comuni al largo della costa della California e di molte altre regioni, dove incontrano regolarmente potenti sistemi sonar militari noti per disturbare, danneggiare e persino uccidere altre specie. Finora, non c’erano dati diretti su se e come questi sonar potessero influenzare questi delfini, nonostante le valutazioni normative prevedessero che milioni di animali potrebbero essere colpiti ogni anno.

Negli ultimi anni, gli spiaggiamenti di massa di cetacei che hanno coinciso con l’uso di sistemi sonar da parte delle marine militari di tutto il mondo hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che tale esposizione al rumore rappresentasse una potenziale minaccia per balene, delfini e focene. Questi incidenti si sono verificati quando i sonar tattici operavano a “frequenza media”, che in genere varia da 1 a 10 kHz. Ma nella maggior parte dei casi, i sonar operano nella banda 3-4 kHz, afferma lo studio.

“Capire come questi animali rispondono a questi tipi di segnali acustici è importante per mitigare gli impatti che questo tipo di disturbo può avere sugli animali sociali che fanno affidamento sull’acustica per la comunicazione, l’alimentazione e altri aspetti critici della loro vita”, ha affermato la coautrice dello studio Caroline Casey, ricercatrice presso l’UC Santa Cruz.

