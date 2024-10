Disinnescata bomba della II Guerra Mondiale tra Nova Gorica e Gorizia, 4.200 evacuati

MeteoWeb

Stamattina è stata disinnescata una bomba della II Guerra Mondiale trovata durante i lavori alla nuova stazione ferroviaria della Transalpina, tra Nova Gorica e Gorizia, in vista di Go!2025. Le operazioni, durate poco più di mezz’ora, si sono svolte senza problemi. Sono state evacuate 1.167 persone in Italia e 3.025 in Slovenia. La bomba, sganciata da un aereo britannico, è stata neutralizzata dall’Unità slovena per la protezione degli ordigni inesplosi (Nus). Gli evacuati, circa 4.200 persone, sono rientrati nelle loro case dopo il via libera della Prefettura.

