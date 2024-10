Disinnesco di ordigno bellico a Nova Gorica: evacuazione per 1.200 residenti a Gorizia

MeteoWeb

Domenica si svolgerà un’importante operazione di disinnesco di un ordigno bellico a Nova Gorica, con conseguente evacuazione di circa 1.200 residenti a Gorizia. L’intervento è necessario a causa del ritrovamento di una bomba d’aereo di 112 chilogrammi, di fabbricazione britannica, rinvenuta nelle scorse settimane nella stazione della Transalpina durante i lavori di riqualificazione dell’area, in preparazione per l’evento Go!2025.

L’ordigno bellico a Nova Gorica

Il piano d’azione adottato seguirà le stesse modalità già collaudate per il trattamento di altri cinque residuati bellici rinvenuti nella zona. Le operazioni di brillamento dell’ordigno avranno inizio alle 10:00. Pertanto, le abitazioni nella zona rossa dovranno essere sgomberate entro le 9:00. I residenti potranno fare ritorno solo al termine delle operazioni degli artificieri, che si prevede possano concludersi entro le 13:00.

Per garantire che tutti i residenti siano adeguatamente informati, è stato già inviato un messaggio attraverso l’Alert system, e un ulteriore messaggio sarà distribuito domani. Inoltre, la Protezione civile procederà oggi alla distribuzione di volantini porta a porta per informare i cittadini.

Per eventuali necessità, i residenti possono contattare il numero della Polizia locale, lo 0481 383206, attivo dalle 7:30 alle 20:00. Come di consueto, sarà predisposto un punto di accoglienza presso la sede della Polizia locale in corte Sant’Ilario 11, per persone e animali d’affezione. In caso di necessità, sarà attivato un servizio navetta per raggiungere il punto di accoglienza. Inoltre, i soggetti “fragili” saranno trasferiti presso la casa di riposo Culot, mentre un’ambulanza della Croce Verde rimarrà a disposizione in via Montesanto 6.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.