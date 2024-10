Dispersa tra i boschi mentre andava a funghi: ore di ansia nel Reggiano, poi l’arrivo dei soccorsi 

MeteoWeb

Ha perso l’orientamento mentre andava a funghi nei dintorni del Lago Pranda a Ventasso, nel Reggiano. Protagonista della vicenda una donna di 48 anni residente a Carpi, nel Modenese che, lasciata la sua macchina nel parcheggio in prossimità del Lago, ha iniziato ad inoltrarsi nel bosco in cerca di funghi, perdendosi.

Dopo alcuni tentativi per ritrovare la via del ritorno, andati a vuoto, la donna ha chiamato il 118. Intorno alle 10.30 la Centrale Operativa Emilia Ovest, dopo aver attivato un Sms Locator per individuare la dispersa, ha attivato il Soccorso Alpino che ha inviato sul posto la squadra di Collagna, i Vigili del Fuoco e l’ambulanza dell’Alto Appennino.

L’arrivo dell’ambulanza

Raggiunta in breve tempo dai tecnici, la 48enne è stata riaccompagnata sulla strada dove ad attenderla c’era l’ambulanza. Dopo la valutazione fatta dal personale del 118 la donna ha rifiutato il ricovero. Sul posto anche i Carabinieri Forestali.

