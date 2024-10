Al via la 3ª edizione della “Dolomite conference”: un manifesto di sostenibilità per la COP29

MeteoWeb

Al via la terza edizione della “Dolomite conference” sul clima, un’iniziativa di confronto internazionale promossa dal think tank Vision con il supporto di Trentino Marketing, Provincia di Trento, Autostrada del Brennero e Gruppo Axa Italia, assieme al gruppo Dolomiti Energia quale corporate partner. L’evento, che si terrà a Trento tra il 17 e il 19 ottobre, vedrà la partecipazione di cento delegati da tutto il mondo, che si confronteranno sui temi della sostenibilità, della transizione energetica e della tutela ambientale.

L’obiettivo della tre giorni sarà quello di elaborare un manifesto di otto punti da portare poi alla Cop29, in programma a Baku, in Azerbaijan, il prossimo novembre. “Il nostro intento è duplice: da una parte coinvolgere e sensibilizzare la popolazione su un tema che, malgrado i negazionismi, è sotto gli occhi di tutti, ovvero il cambiamento climatico; dall’altra proporre delle idee, inserite in un manifesto, in grado di favorire politiche efficaci e approcci concreti al problema”, ha chiosato il responsabile scientifico della conferenza, Francesco Grillo, docente dell’Università Bocconi.

I dettagli sulla conferenza

La conferenza si avvale di numerosi partner scientifici nazionali e internazionali, tra cui l’Università Bocconi, il Politecnico di Milano, il Teri di Nuova Delhi, la Blavatnik School of Government di Oxford, il Cebri di Rio de Janeiro, l’Inet e l’associazione Chapter Zero. I delegati sono accademici e studenti (dei corsi master Bocconi e Politecnico di Milano), imprenditori, industriali, dirigenti di aziende pubbliche, giornalisti ed esponenti politici.

“La ‘Dolomite conference’ si svolge in un momento particolarmente rilevante per accelerare il percorso e rispettare accordi di Parigi. Gli eventi di questo tipo sono importanti per affrontare i temi di interesse comuni e aumentare l’attenzione sulle politiche climatiche”. Così, in occasione della presentazione della terza ‘Dolomite conference’ di Trento, il vicesegretario generale dell’Ocse, Fabrizia Lapecorella. “Quella dei cambiamenti climatici è una sfida particolarmente complessa per i governi e servono idee concrete e tangibili. Le discussioni in programma durante la tre giorni avranno uno sguardo rivolto alla Cop29 che si terrà Azerbaijan”, ha precisato.

