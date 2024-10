Domani tempesta geomagnetica, CME colpirà la Terra “di striscio”

MeteoWeb

Una tempesta geomagnetica classe G1 potrebbe verificarsi domani 16 ottobre a causa di un’espulsione di massa coronale (CME) in rotta verso la Terra. Questa CME è stata lanciata dal Sole il 11 ottobre, in seguito a un’esplosione avvenuta nella regione della macchia solare AR3854. La nube di plasma dovrebbe colpire la Terra solo di striscio, minimizzando gli effetti sul nostro pianeta.

Cos’è una CME?

Le espulsioni di massa coronale sono fenomeni legati all’attività solare. Si tratta di grandi eruzioni di plasma e campi magnetici che vengono espulsi dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Queste esplosioni possono contenere miliardi di tonnellate di particelle cariche che viaggiano nello spazio interplanetario a velocità impressionanti, spesso superiori a mille km/s. Se una CME è diretta verso la Terra, può interferire con il campo magnetico terrestre.

Cos’è una tempesta geomagnetica

Quando una CME interagisce con il campo magnetico del nostro pianeta, può causare una tempesta geomagnetica. Le tempeste geomagnetiche sono perturbazioni temporanee nel campo magnetico terrestre, causate dall’interazione tra il vento solare – un flusso continuo di particelle cariche provenienti dal sole – e la magnetosfera terrestre. Queste tempeste possono influenzare le comunicazioni radio, le reti elettriche e persino i satelliti. Tuttavia, una tempesta di classe G1 è considerata minore, con effetti solitamente limitati. Può provocare lievi fluttuazioni nei sistemi elettrici, deboli interruzioni alle comunicazioni radio alle alte latitudini e la visibilità dell’aurora boreale più a sud del solito.

In questo caso, la CME lanciata dal Sole l’11 ottobre non sembra destinata a provocare una tempesta di grandi dimensioni. L’impatto potrebbe essere limitato a un “colpo” laterale sul campo magnetico terrestre, riducendo così i potenziali effetti sulla Terra. Sebbene eventi come questo siano comuni durante il ciclo solare, restano monitorati da vicino poiché tempeste più potenti possono avere conseguenze più significative.

