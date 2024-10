Due minuti per raccontare la cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS: il VIDEO in timelapse è spettacolare

MeteoWeb

Ha incantato tutti da fine settembre, regalando spettacolo prima dell’alba per poi catturare ancora di più l’attenzione di appassionati e non quando si è spostata nel cielo serale ad ottobre. Stiamo parlando della cometa C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, vera e propria protagonista astronomica del momento. In queste settimane, il web è stato invaso dalle sue foto, che mostravano la sua lunga coda solcare il cielo. Gianni Tumino ha catturato il lungo “viaggio” della cometa nel cielo della Sicilia in un video in timelapse realizzato nel periodo tra il 29 settembre e il 16 ottobre. Le riprese sono state realizzate tutte nella provincia di Ragusa. Bellissime le immagini che mostrano C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS prima immersa nei colori dell’alba e sparire verso l’alto, poi nei colori del tramonto per tuffarsi sotto l’orizzonte. Che bel modo per riassumere lo spettacolo creato da questo bellissimo visitatore celeste.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.