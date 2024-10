È stato il freddo a permettere ai dinosauri di sopravvivere: la verità scientifica che ribalta la storia

MeteoWeb

Eventi catastrofici seguiti da un brusco abbassamento delle temperature, e non viceversa, hanno portato all’era in cui i dinosauri dominarono la Terra. Questo è quanto emerge da uno studio condotto dalla Columbia Climate School, recentemente pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

I dinosauri e il freddo

Circa 201,6 milioni di anni fa, si verificò una delle cinque grandi estinzioni di massa della storia della Terra, durante la quale scomparvero all’improvviso circa tre quarti di tutte le specie viventi. Questa distruzione coincise con enormi eruzioni vulcaniche che segnarono la frammentazione della Pangea, il supercontinente che allora comprendeva quasi tutte le terre emerse del pianeta. Nel corso di circa 600.000 anni, milioni di miglia cubiche di lava vennero eruttate, separando ciò che oggi sono le Americhe, l’Europa e il Nord Africa. Questo evento segnò la fine del periodo Triassico e l’inizio del Giurassico, un’epoca in cui i dinosauri emersero, sostituendo le creature del Triassico e dominando il pianeta.

I meccanismi esatti che portarono all’estinzione di fine Triassico sono stati a lungo oggetto di dibattito, ma si è ritenuto che il principale responsabile fosse l’anidride carbonica liberata dalle eruzioni. Questa avrebbe accumulato nel corso di millenni, innalzando le temperature a livelli insostenibili per molte specie e acidificando gli oceani. Tuttavia, il nuovo studio contraddice questa teoria, affermando che “il freddo, non il calore, è stato il principale colpevole dell’estinzione“.

Lo studio presenta prove che indicano che gli impulsi di lava che conclusero il Triassico furono eventi di breve durata, ciascuno non superiore a un secolo. Durante questi brevi periodi, furono emesse nell’atmosfera particelle di solfato riflettenti la luce solare, che raffreddarono il pianeta e congelarono molti dei suoi abitanti. Sebbene l’aumento graduale delle temperature in un ambiente già caldo (l’anidride carbonica atmosferica nel tardo Triassico era già tre volte il livello attuale) possa aver influito successivamente, i ricercatori affermano che “sono stati gli inverni vulcanici a causare i danni maggiori“.

“L’anidride carbonica e i solfati agiscono non solo in modi opposti, ma anche in tempi opposti,” ha dichiarato l’autore principale Dennis Kent del Lamont-Doherty Earth Observatory della Columbia Climate School. “Ci vuole molto tempo perché l’anidride carbonica si accumuli e riscaldi le cose, ma l’effetto dei solfati è praticamente istantaneo. Ci porta nel regno di ciò che gli esseri umani possono afferrare. Questi eventi sono accaduti nell’arco di una vita“.

Kent e i suoi colleghi hanno correlato i dati di depositi geologici in località come le montagne del Marocco, lungo la baia di Fundy in Nuova Scozia e nel bacino di Newark nel New Jersey. La loro prova chiave consiste negli allineamenti delle particelle magnetiche nelle rocce, che hanno registrato la deriva passata del polo magnetico terrestre durante le eruzioni. Questo polo, a causa di un complesso insieme di processi, si sposta rispetto all’asse di rotazione immutabile del pianeta (il vero nord) e cambia posizione di alcuni decimi di grado ogni anno.

La deriva del polo magnetico

I ricercatori hanno scoperto cinque impulsi di lava distribuiti su un periodo di circa 40.000 anni, ognuno con particelle magnetiche allineate in una sola direzione, il che indica che ciascun impulso di lava emerse in meno di 100 anni, prima che la deriva del polo magnetico potesse manifestarsi. Per i ricercatori, queste enormi eruzioni liberarono così tanti solfati in modo così rapido che il sole fu ampiamente bloccato, portando a un crollo delle temperature.

Nei sedimenti appena sotto gli strati risalenti al periodo dell’estinzione giacciono fossili dell’era Triassica: grandi parenti terrestri e semiacquatici dei coccodrilli, strane lucertole arboricole, anfibi giganti dalla testa piatta e molte piante tropicali, che scomparvero in seguito alle eruzioni. Piccoli dinosauri piumati esistevano da decine di milioni di anni prima di questo evento e, una volta sopravvissuti, prosperarono, diventando molto più grandi, insieme a tartarughe, lucertole e mammiferi.

