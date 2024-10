Echi genetici dal Caucaso: studio riscrive la storia delle migrazioni umane

MeteoWeb

Un nuovo e stimolante studio, pubblicato sulla rivista Nature, ha posto l’accento sulla storia genetica delle popolazioni che abitavano la regione del Caucaso e le aree circostanti durante l’età del bronzo, offrendo una visione approfondita e complessa dell’evoluzione umana in un’area considerata cruciale per la storia delle civiltà. Basato su un’analisi genomica condotta su 131 individui provenienti da 38 siti archeologici, questo studio rappresenta un importante contributo alla nostra comprensione delle interazioni tra le diverse comunità umane in epoche remote.

Il Caucaso: un crocevia di culture e ideologie

Situato in una posizione geografica strategica, il Caucaso si estende tra Europa e Asia, fungendo da barriera naturale e al contempo da ponte culturale. Le sue imponenti catene montuose non solo hanno rappresentato un ostacolo fisico, ma hanno anche svolto un ruolo fondamentale nella trasmissione di idee, lingue e tecnologie. La regione è stata un fulcro di innovazione e interazione, e ha visto sorgere tra i suoi passi le prime società pastoraliste nel IV millennio a.C. Tuttavia, i meccanismi attraverso i quali queste comunità siano emerse dai gruppi locali di cacciatori-raccoglitori, così come il loro legame con le primissime comunità agricole della Mezzaluna Fertile, rimangono avvolti nel mistero e nell’incertezza.

La ricerca di Wolfgang Haak e collaboratori: un’analisi genomica profonda

Sotto la guida di Wolfgang Haak, il team di ricercatori ha utilizzato avanzate tecniche di analisi genomica per esaminare i dati di 131 individui provenienti da vari siti archeologici, risalenti a un arco temporale che va dal VII millennio a.C. (Mesolitico) fino al II millennio a.C. (tarda età del bronzo). Questo approccio ha rivelato una forte differenza genetica tra le popolazioni situate a nord e a sud delle catene montuose del Caucaso durante il periodo mesolitico. Nel nord, gli studiosi hanno identificato origini di cacciatori-raccoglitori orientali, mentre nel sud si è registrata una significativa presenza di ascendenza cacciatori-raccoglitori del Caucaso, arricchita da un crescente contributo genetico proveniente dai contadini dell’Anatolia orientale.

Transizione e innovazione: l’eneolitico come fase di cambiamento

Con l’avvento dell’eneolitico, che si estende dal IV al V millennio a.C., il panorama demografico della regione subisce una trasformazione radicale. Haak e i suoi colleghi osservano l’emergere di società pastoraliste nelle steppe dell’Eurasia occidentale, fenomeno che testimonia un’intensificazione delle interazioni tra le popolazioni montane e le steppe. Queste interazioni, sostenute da sviluppi tecnologici, hanno permesso non solo la diffusione di nuove pratiche di allevamento, ma anche l’affermazione di nuove strutture sociali e culturali. La capacità di mobilità, la domesticazione degli animali e il miglioramento delle tecniche agricole hanno giocato un ruolo cruciale in questo contesto, permettendo la formazione di reti commerciali e scambi culturali che avrebbero plasmato la storia della regione.

Stabilità e diversificazione genetica: l’età del bronzo

I risultati ottenuti suggeriscono che durante la prima e la media età del bronzo, la genetica delle popolazioni rimase relativamente stabile, indicando una continuità culturale che ha caratterizzato questi periodi. Tuttavia, il passaggio alla tarda età del bronzo segna un punto di svolta significativo. Durante questo periodo, gli studiosi osservano un aumento della diversità genetica, il che può essere interpretato come il risultato dell’influenza di più gruppi etnici e culturali. Questo cambiamento coincide con un declino delle culture delle steppe, suggerendo che le popolazioni originarie di queste aree potrebbero essere state assimilate nelle popolazioni locali del Caucaso.

Un nuovo paradigma per la storia umana

Le scoperte presentate nello studio non si limitano a delineare una mappa genetica delle popolazioni del Caucaso, ma pongono interrogativi fondamentali sulle interconnessioni tra le antiche società. La complessità delle relazioni tra gruppi diversi, le dinamiche di assorbimento culturale e le influenze reciproche sollevano importanti riflessioni sulla natura dell’identità culturale e sull’evoluzione delle società. Questo studio invita a ripensare le narrazioni tradizionali che hanno dominato la storiografia, proponendo un modello più articolato e sfaccettato delle migrazioni e delle interazioni umane.

La ricerca condotta da Wolfgang Haak e collaboratori rappresenta un passo significativo verso una comprensione più profonda delle dinamiche storiche nel Caucaso. Le evidenze genetiche e archeologiche raccolte aprono nuove strade per l’indagine storica, invitando a considerare le connessioni e le influenze tra popolazioni diverse come elementi chiave nella formazione delle culture.

