Ecosistemi a grave rischio: così i prodotti chimici decimano gli insetti 

Analizzare come i prodotti chimici stiano influenzando le popolazioni di insetti, riducendole e mettendo a grave rischio diversi ecosistemi. Questo l’obiettivo di un nuovo studio (EMBL) e pubblicato su ‘Science’. Gli autori hanno studiato come i pesticidi, gli erbicidi e altri agrochimici influenzano le popolazioni di insetti. Hanno sistematicamente esposto le larve di moscerini della frutta a più di mille molecole contenute nell’esclusiva libreria chimica dell’Embl, che conserva una varietà di agrochimici in un formato facilmente utilizzabile per test su larga scala. Queste larve di moscerini della frutta provenivano da diverse località geografiche e i ricercatori ne hanno seguito il periodo di sviluppo, il comportamento e la sopravvivenza a lungo termine per tutta la durata del loro ciclo di vita. Hanno scoperto che il 57 per cento delle sostanze chimiche testate alterava significativamente il comportamento delle larve di moscerini della frutta.

Un livello più elevato di sostanze chimiche comprometteva la sopravvivenza a lungo termine. “Abbiamo scoperto che quando abbiamo esposto le larve a dosi molto basse di sostanze chimiche, l’esposizione ha causato cambiamenti estesi nei processi fisiologici che sono al centro del loro sviluppo e comportamento – ha affermato Lautaro Gandara, primo autore dello studio – questi cambiamenti sono stati esacerbati quando abbiamo aumentato la temperatura nelle camere di crescita di quattro gradi, una decisione nata dall’idea che le temperature globali sono in aumento e potrebbero influenzare il modo in cui i pesticidi influenzano le larve”.

L’aumento della temperatura

Gli scienziati hanno iniziato aumentando la temperatura nell’ambiente di crescita di due gradi (da 25 C/77 F a 27 C/80,6 F). Quando non hanno visto molta differenza, hanno aumentato ulteriormente la temperatura a 29 C/84,2 F, che è ancora rappresentativa delle temperature estive per gran parte del mondo. A quel punto, hanno visto un impatto pronunciato.

“Inoltre, abbiamo mescolato alcune delle sostanze chimiche più comunemente rilevate nell’aria, a dosi ecologicamente rilevanti, esponendo nuovamente i moscerini della frutta fin dalla loro prima schiusa. Abbiamo quindi visto un effetto molto più forte – ha affermato Justin Crocker, Embl Group Leader e autore senior del recente articolo scientifico – abbiamo osservato un calo del 60 per cento nei tassi di deposizione delle uova, prefigurando il declino della popolazione ma anche altri comportamenti alterati, come il piegamento più frequente, un comportamento raramente osservato nei gruppi non trattati”.

