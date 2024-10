L’Ecsite Space Group pronto per l’Annual Meeting 2024

L’Ecsite Space Group è pronto a perseguire il suo obiettivo di coinvolgere il grande pubblico condividendo i risultati spaziali europei in un incontro annuale, cui partecipano esperti di sensibilizzazione provenienti da musei, centri scientifici e agenzie spaziali. A una settimana dall’evento, che si terrà il 16 e il 17 ottobre al Museo Nazionale Scienza e Tecnologia di Milano, il gruppo si sta dedicando ai preparativi finali di questo appuntamento annuale.

A prendervi parte, i rappresentanti dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dell’industria, inclusa D-Orbit, i quali si intratterranno in conversazioni coinvolgenti, offrendo preziose opportunità di networking. L’appuntamento di quest’anno coincide con il 75 ° Congresso Internazionale Astronautico (IAC), che si terrà a Milano dal 14 al 18 ottobre. Per l’occasione, la città verrà trasformata in un vivace centro di attività per accogliere al meglio i leader e gli esperti internazionali impegnati nel dibattito riguardo al futuro dello spazio.