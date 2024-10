Ecuador, approvata la riforma energetica: tutte le novità tra investimenti e nuovi progetti 

MeteoWeb

La Legge organica urgente per promuovere l’iniziativa privata nella transizione verso le energie rinnovabili è stata approvata dal Parlamento dell’Ecuador con tutti i 120 voti a favore. La riforma mira a “incoraggiare gli investimenti privati nell’energia pulita, facilitare lo sviluppo e l’implementazione di progetti di generazione di elettricità da diverse fonti energetiche rinnovabili e da energie di transizione”. La nuova legge consente gli investimenti privati in progetti di generazione di energia elettrica, in particolare di energie rinnovabili non convenzionali con quelli fino a 100 megawatt che avranno una procedura semplificata.

Le persone giuridiche in Ecuador potranno inoltre importare gas naturale per l’autoconsumo nei processi produttivi, per generare elettricità e sostituire l’uso di altri idrocarburi nelle attività, contribuendo a risolvere le carenze energetiche e a ridurre la domanda di tali combustibili.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.