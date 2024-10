Ecuador, enormi blackout per la siccità: razionamenti dell’energia per “evitare il collasso”

MeteoWeb

Da mercoledì la popolazione dell’Ecuador è sottoposta a un nuovo piano governativo di risparmio energetico, con tagli all’elettricità di 10 ore al giorno per “evitare un collasso” del sistema elettrico nazionale, che è principalmente idroelettrico ed è stato danneggiato da una storica siccità. “Il nostro Paese sta attraversando una situazione energetica critica e le proiezioni indicano che devono essere prese decisioni immediate e ferme per evitare un collasso del sistema elettrico nazionale”, ha annunciato il ministro dell’Energia ecuadoriano Antonio Gonçalves, prima di annunciare le sue dimissioni.

La scorsa settimana, il governo aveva ridotto le interruzioni di corrente a un massimo di sei ore al giorno in tutto il Paese, poiché le piogge avevano migliorato in qualche modo il livello dei bacini che alimentano le principali centrali idroelettriche. Tuttavia, la situazione è nuovamente peggiorata. “A partire da mezzogiorno di mercoledì, saranno riprogrammate le interruzioni di corrente fino a dieci ore al giorno, ad eccezione di alcuni settori industriali, che hanno un programma differenziato che consente loro di raggiungere la propria quota di risparmio cercando di minimizzare l’impatto”, ha aggiunto l’ex ministro.

Il Ministro dell’Ambiente, dell’Acqua e della Transizione Ecologica, Ines Manzano, assumerà la responsabilità del Ministero dell’Energia, ha annunciato la Presidenza ecuadoriana. Manzano “guiderà la trasformazione di una matrice obsoleta, che ha ristagnato nella nostra dipendenza dal 72% delle precipitazioni”, ha dichiarato la Presidenza, aggiungendo che “implementerà i progetti di energia rinnovabile, già in corso, che garantiscono la sostenibilità e la sovranità energetica a medio e lungo termine”. Le interruzioni di corrente avverranno in tempi diversi e in aree geografiche diverse.

Le conseguenze della siccità

La prolungata siccità in Ecuador, la più lunga degli ultimi 61 anni secondo il governo, ha ridotto i bacini delle centrali idroelettriche a livelli storicamente bassi negli ultimi tre mesi. Ad aprile, il governo aveva già tagliato le forniture di elettricità fino a 13 ore al giorno.

La siccità sta colpendo anche le forniture di acqua potabile e la produzione agricola, e 20 delle 24 province dell’Ecuador sono state messe in allarme rosso. Da gennaio sono scoppiati circa 3.600 incendi boschivi che hanno causato un morto e 41 feriti, devastando quasi 42.000 ettari di vegetazione e uccidendo 45.000 animali da allevamento, secondo le stime ufficiali.

