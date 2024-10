Effetti del lockdown anche sulla Luna: ha perso 10 gradi Kelvin

MeteoWeb

Il COVID-19 ha scosso le fondamenta delle nostre vite in modi che nessuno avrebbe potuto prevedere. Dall’impatto devastante sulla salute pubblica e sull’economia globale, fino alle drammatiche trasformazioni sociali e ambientali, la pandemia ha avuto conseguenze che si sono diffuse ben oltre il nostro pianeta. Un recente studio ha rivelato un aspetto sorprendente e affascinante: la superficie della Luna potrebbe aver subito un impatto indiretto a causa delle misure di lockdown adottate in tutto il mondo. Questo fenomeno non solo ci invita a riflettere sull’interconnessione tra la Terra e i corpi celesti, ma pone anche domande fondamentali sulle nostre abitudini e il nostro modo di vivere.

La pandemia e i lockdown

All’inizio della pandemia, vari governi in tutto il mondo si sono trovati di fronte a una crisi sanitaria senza precedenti. Con l’intento di contenere la diffusione del virus, sono state imposte severe restrizioni di movimento, e in molti paesi è stato decretato un lockdown totale. Durante il mese di aprile 2020, circa metà della popolazione mondiale si trovava sotto misure di isolamento, che variavano da ordini di rimanere a casa a coprifuochi. Questo cambiamento radicale nelle abitudini quotidiane ha avuto un impatto immediato e tangibile sull’ambiente: le emissioni di anidride carbonica (CO₂) sono diminuite drasticamente, la qualità dell’aria è migliorata e la fauna selvatica ha cominciato a riconquistare spazi precedentemente occupati dagli esseri umani.

Fauna e biodiversità

Con le strade deserte e gli habitat naturali ripuliti dall’inquinamento, molte specie animali hanno iniziato a muoversi liberamente e a riprodursi in aree dove prima erano scarse. Gli studi hanno dimostrato che, in alcune regioni, la fauna ha mostrato segni di ripresa, con popolazioni di uccelli, mammiferi e altri animali che hanno trovato un terreno fertile per prosperare. Tuttavia, queste osservazioni si sono concentrate principalmente sulla Terra, mentre l’idea che anche i corpi celesti possano essere influenzati da eventi terrestri è stata poco esplorata.

La superficie lunare

Un team di ricercatori ha deciso di indagare gli effetti del COVID-19 sulla Luna, utilizzando dati raccolti dalla NASA per analizzare le temperature della superficie lunare. La Luna, in rotazione sincrona rispetto alla Terra, presenta sempre lo stesso lato rivolto verso di noi. Questo ha permesso agli scienziati di selezionare sei siti sulla superficie del lato visibile, scegliendo aree che fossero il più piatte possibile per limitare gli effetti locali sulla temperatura. L’analisi ha coperto un periodo di sei anni, dal 2017 al 2023, durante il quale sono stati esaminati i dati relativi alla temperatura superficiale notturna.

Dati rivelatori

I risultati ottenuti dallo studio sono stati sorprendenti. Gli scienziati hanno scoperto che, durante il periodo di lockdown globale di aprile e maggio 2020, le temperature della superficie lunare hanno mostrato un calo anomalo rispetto ai valori degli anni precedenti e successivi. “Le temperature superficiali notturne lunari di sei diversi siti sul lato visibile della Luna sono state analizzate durante il periodo 2017-2023. I risultati hanno mostrato un calo anomalo delle temperature notturne lunari della superficie per tutti i siti durante aprile-maggio 2020, il rigoroso periodo di blocco globale COVID-19, rispetto ai valori dello stesso periodo durante gli anni precedenti e successivi“, ha spiegato il team dello studio.

La differenza di temperatura notturna lunare è stata stimata tra i 8 e i 10 Kelvin. Per comprendere l’importanza di questo dato, è utile sapere che anche piccole variazioni di temperatura sulla Luna possono avere effetti significativi, poiché la superficie lunare è particolarmente sensibile alle variazioni di radiazione.

Le cause delle anomalie sulla Luna

Un altro aspetto fondamentale dello studio è stato il confronto tra le variazioni di temperatura e l’attività delle macchie solari, che potrebbero influenzare le temperature lunari. Tuttavia, i ricercatori non hanno trovato alcuna correlazione tra le macchie solari e il calo di temperatura registrato.

La spiegazione principale del fenomeno osservato è legata alla diminuzione delle radiazioni riflesse dalla Terra. Durante la notte lunare, la Luna riceve radiazioni principalmente dalla Terra, che vengono riflesse dalla sua superficie. Con l’umanità in lockdown e le attività industriali ridotte, si è registrato un abbattimento dell’inquinamento atmosferico, che ha portato a una minore radiazione riflessa verso la Luna. “Poiché anche la radiazione terrestre ha mostrato una riduzione significativa durante quel periodo, la diminuzione anomala osservata delle temperature della superficie lunare è attribuita all’effetto del blocco globale COVID-19“, affermano gli autori dello studio.

Una scoperta straordinaria

Il risultato di questo studio, pubblicato su Monthly Notices of the Royal Astronomical Society: Letters, ha suscitato un notevole interesse nella comunità scientifica e offre spunti interessanti per future ricerche. Non solo evidenzia l’interconnessione tra l’attività umana e gli effetti ambientali, ma invita anche a riflettere su come le nostre scelte quotidiane influenzino non solo la Terra, ma anche gli altri corpi celesti.

La scoperta degli effetti del lockdown sulla Luna ci ricorda che le nostre azioni hanno conseguenze che possono manifestarsi in modi inaspettati e lontani. Questo fenomeno potrebbe portare a una maggiore consapevolezza riguardo alla necessità di una maggiore sostenibilità e di un impegno collettivo per proteggere l’ambiente.

Man mano che ci avviciniamo a una nuova normalità post-pandemica, è fondamentale riconoscere gli impatti che le nostre scelte quotidiane possono avere sull’ambiente. Questo studio rappresenta una chiara dimostrazione di come anche un evento come il COVID-19, che ha colpito così duramente il nostro pianeta, possa avere effetti sulla Luna e, per estensione, sul nostro sistema solare.

