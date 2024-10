Einstein Telescope, nuovo incontro oggi in Italia

MeteoWeb

Nuovo incontro istituzionale sull’Einstein Telescope, il rivelatore di terza generazione di onde gravitazionali che l’Italia si è candidata a ospitare in Sardegna. All’incontro, avvenuto in Italia, hanno partecipato la delegazione italiana e quella dei Paesi Bassi, ha detto all’ANSA, a margine delle celebrazioni per i 20 anni del rivelatore Virgo, Antonio Zoccoli, Presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Quest’ultimo è l’ente coordinatore della candidatura italiana per questa grande infrastruttura di ricerca.

Nell’incontro di oggi, si sono discussi lo sviluppo temporale del progetto e le possibili configurazioni: una che prevede un singolo sito con la realizzazione di una struttura triangolare dal lato di dieci chilometri e una che prevede una struttura a L con i lati da 15 chilometri su due siti, uno in Italia e uno nei Paesi Bassi. Il prossimo appuntamento è previsto per l’inizio del 2025.

