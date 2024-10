Einstein Telescope, procedono le attività per la realizzazione delle stazioni GNSS e meteo

MeteoWeb

Procedono a pieno ritmo le attività dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) di realizzazione delle stazioni GNSS e meteo nei dintorni del sito minerario di Sos Enattos, funzionali alla pianificazione della rete geodetica di inquadramento di supporto alla progettazione delle strutture di superficie e sotterranee per l’Einstein Telescope (ET). Lo rende noto l’ASI.

Le stazioni, realizzate nell’ambito di un contratto tra ASI ed e-GEOS S.p.A., permetteranno di estendere l’attuale rete geodetica della “Nuova Rete Fiduciale Nazionale GNSS” di ASI. È inoltre prevista l’esecuzione di una campagna gravimetrica mediante gravimetro assoluto FG-5, già in dotazione di ASI presso la Base Nazionale di Matera Centro Spaziale “Giuseppe Colombo”.

Dopo i sopralluoghi svolti dal personale e-GEOS in collaborazione con il DICEA della Sapienza Università di Roma (che nel progetto ETIC coordina il WP6 “Sustainable Design”) finalizzati a verificare la visibilità in elevazione e le caratteristiche del terreno dei siti selezionati, sono stati individuati i 3 punti di installazione delle stazioni GNSS.

Assieme ai tripodi, installati dalla ditta Idrogeo Tec S.r.l., sono state previste zavorre per i futuri pannelli fotovoltaici, predisposto il box dell’elettronica GNSS e installati i pali per le centraline meteo. I dati dei ricevitori GNSS e i dati meteorologici della centralina saranno inviati al centro di controllo presso la Base Nazionale di Matera Centro Spaziale “Giuseppe Colombo”.

In fase di sopralluogo è stato identificato anche il sito per le misure gravimetriche, verificando le condizioni logistiche necessarie per l’utilizzo ottimale del gravimetro assoluto FG5 dell’ASI. Si è provveduto a materializzare il punto di misura con un marker metallico appositamente realizzato e a georeferenziare il punto con un rilievo a cura del DICEA-Sapienza.

Il termine dei lavori è previsto per la prima metà del 2025.

