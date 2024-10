Elicottero si schianta in Nigeria: almeno 3 morti

MeteoWeb

Almeno tre persone sono morte dopo che un elicottero si è schiantato oggi mentre si dirigeva verso un impianto di produzione petrolifera offshore in Nigeria, ha detto la compagnia petrolifera statale. L’elicottero noleggiato dalla Nigerian National Petroleum Company (NNPC) trasportava sei passeggeri e due membri dell’equipaggio dall’hub petrolifero meridionale di Port Harcourt all’unità galleggiante di Nuims Antan, ha detto la compagnia.

In una dichiarazione su X, la compagnia ha dichiarato di aver perso il contatto con l’elicottero poco dopo le 11. “Finora sono stati recuperati tre corpi”, si legge nella nota. “Le nostre preghiere sono rivolte ai passeggeri, all’equipaggio e alle rispettive famiglie in questo momento molto difficile”, prosegue la nota, precisando che sono in corso le operazioni di ricerca e salvataggio.

