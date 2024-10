Elisir, episodio del 2 ottobre dedicato a ipoacusia, stipsi e nutrizione: consigli degli esperti

MeteoWeb

Nella puntata del 2 ottobre 2024 di Elisir, il programma di approfondimento medico condotto da Michele Mirabella, si è discusso di temi di grande rilevanza per la salute degli italiani. Gli esperti intervenuti in studio hanno fornito chiarimenti e consigli pratici su ipoacusia, stipsi, alimentazione e abbandono del fumo, affrontando problematiche che riguardano un’ampia fetta della popolazione.

Ipoacusia: cause e strategie di intervento

Il professor Antonio Minni, associato al Dipartimento Organi di Senso della Sapienza Università di Roma, ha aperto il dibattito sull’ipoacusia, un disturbo dell’udito che può insorgere per diverse ragioni. Dall’invecchiamento ai fattori genetici, l’ipoacusia colpisce un numero crescente di persone, spesso senza che queste se ne rendano conto.

Minni ha spiegato che la diagnosi precoce è fondamentale per rallentare l’evoluzione della malattia. Diverse opzioni terapeutiche, come l’uso di apparecchi acustici e la riabilitazione uditiva, possono migliorare significativamente la qualità della vita delle persone affette. È possibile, infatti, adottare strategie preventive e di gestione che consentano di affrontare il disturbo in modo più efficace.

Stipsi: una condizione comune

La stipsi, un disturbo che colpisce circa il 20% della popolazione italiana, è stata al centro dell’intervento del professor Berardino Vaira, direttore della Scuola di Specializzazione Medicina d’Emergenza e Urgenza all’Università di Bologna – Ospedale Sant’Orsola. Vaira ha illustrato le cause di questo problema, che spaziano da fattori alimentari a una vita sedentaria, evidenziando l’importanza di uno stile di vita attivo e di una dieta equilibrata.

Le terapie per la stipsi variano a seconda delle cause e possono includere cambiamenti nell’alimentazione, l’assunzione di farmaci o l’utilizzo di lassativi. Un approccio olistico e personalizzato, che tenga conto delle abitudini quotidiane e delle esigenze specifiche del paziente, è cruciale per affrontare efficacemente questo disturbo.

Nutrizione: aglio e cipolla come alleati

Nel segmento dedicato all’alimentazione, la professoressa Renata Bracale, ricercatore e docente in Nutrizione Umana all’Università del Molise, ha messo in luce le proprietà nutrizionali di aglio e cipolla. Questi alimenti, spesso sottovalutati, sono preziosi alleati per il benessere. Ricchi di antiossidanti, vitamine e minerali, svolgono un ruolo importante nella prevenzione di diverse patologie e nel miglioramento della salute generale.

Bracale ha evidenziato come l’inclusione di questi ingredienti nella dieta quotidiana possa contribuire a rafforzare il sistema immunitario e a migliorare la salute cardiovascolare, grazie alle loro proprietà antinfiammatorie e antibatteriche.

Fumo: è mai troppo tardi per smettere?

Infine, il professor Roberto Boffi, responsabile di Pneumologia e del Centro Antifumo all’Istituto Nazionale Tumori di Milano, ha fornito consigli pratici per chi desidera abbandonare il vizio del fumo. Boffi ha sottolineato che non è mai troppo tardi per smettere e che esistono diversi metodi efficaci, dalle terapie sostitutive alla consulenza psicologica.

Il professor Boffi ha incoraggiato i fumatori a cercare supporto, poiché il percorso per smettere di fumare può essere complesso ma estremamente gratificante. Le tecniche di gestione dello stress e la modifica dei comportamenti associati al fumo possono aumentare significativamente le probabilità di successo.

La puntata di Elisir ha offerto una panoramica approfondita su tematiche fondamentali per la salute pubblica, con esperti che hanno condiviso informazioni preziose e consigli pratici. I temi trattati, dall’ipoacusia alla stipsi, fino all’alimentazione e alla lotta contro il fumo, riflettono l’importanza di un approccio informato e proattivo alla salute, capace di fare la differenza nella vita quotidiana delle persone.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.