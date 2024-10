Emilia Romagna in ginocchio: piogge record e alluvioni devastanti

MeteoWeb

Le piogge torrenziali che hanno investito l’Emilia Romagna tra il 19 e il 20 ottobre 2024 rappresentano un episodio significativo nel contesto di un fenomeno in crescente intensificazione. Con precipitazioni straordinarie che hanno toccato i 180 millimetri in sole 24 ore, le alluvioni hanno provocato pesanti danni a infrastrutture, abitazioni e all’ambiente, mettendo in luce la fragilità del territorio di fronte a eventi meteorologici estremi.

L’esondazione di numerosi corsi d’acqua, inclusi fiumi e torrenti delle province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, ha comportato gravi conseguenze strutturali. Decine di abitazioni, esercizi commerciali e infrastrutture pubbliche sono stati invasi da acqua e fango, rendendo impraticabili le strade e ostacolando i soccorsi. L’impatto sulle reti elettriche è stato considerevole, con oltre 15.000 edifici rimasti senza energia, e diverse aree hanno registrato difficoltà nell’erogazione di acqua potabile, aggravando ulteriormente le condizioni per chi si trova già in situazioni di disagio.

L’emergenza ha avuto ripercussioni significative sulla vita quotidiana degli abitanti. Molti cittadini sono stati costretti a evacuare le proprie abitazioni, soprattutto a Bologna, tra le città più colpite, dove circa 500 persone hanno trovato riparo in strutture temporanee di accoglienza. Le attività scolastiche sono state sospese in tutto il comprensorio metropolitano per garantire la sicurezza degli studenti e consentire le necessarie verifiche di stabilità nelle strutture scolastiche.

Il settore sanitario è stato particolarmente sotto pressione, con alcuni ospedali colpiti dagli allagamenti. L’ospedale di Bentivoglio, ad esempio, ha dovuto trasferire decine di pazienti per motivi di sicurezza, un fatto che evidenzia l’impatto drammatico che eventi di questa natura possono avere anche sulla salute pubblica.

Questi fenomeni non sono più un’eccezione, ma piuttosto una conferma dell’aumento di intensità e frequenza delle precipitazioni violente legate ai cambiamenti climatici. L’Emilia Romagna, con il suo elevato livello di urbanizzazione e una conformazione territoriale particolarmente vulnerabile, è una delle regioni italiane più esposte. La limitata presenza di spazi verdi in grado di assorbire l’acqua e la classificazione di quasi metà del territorio come zona a rischio alluvionale accentuano ulteriormente la criticità della situazione.

Gli eventi recenti in Emilia Romagna sottolineano con forza l’urgenza di strategie di adattamento al cambiamento climatico e di una pianificazione territoriale più sostenibile. Investimenti in infrastrutture resilienti e un approccio preventivo nella gestione del rischio idrogeologico risultano essenziali per proteggere le comunità e ridurre i danni causati da eventi atmosferici sempre più intensi e frequenti.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione:

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.