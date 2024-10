Energia: accordo in vista per il cavo Elmed tra Sicilia e Tunisia

MeteoWeb

La realizzazione del cavo Elmed tra Sicilia e Tunisia sta per decollare. Antonio Gozzi, special advisor di Confindustria all’Autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività, ha dichiarato: “Terna sta partendo con un cavo tra Sicilia e Tunisia, l’Elmed, e noi come consorzio degli energivori abbiamo dichiarato la nostra disponibilità a partecipare a una parte del finanziamento del cavo, a patto che ci sia un accordo intergovernativo che consenta alle imprese di cedere parte dell’Energia ai tunisini e parte di reimportarla per le esigenze delle imprese italiane“.

Durante il suo intervento all’Assemblea dei giovani imprenditori di Confindustria in corso a Capri, Gozzi ha aggiunto: “Dopo due anni di lavoro la bozza di accordo è stata presentata ai tunisini“. Ha poi sottolineato che: “E da un momento all’altro dovrebbe esserci il disco verde da parte dei tunisini. Questo consentirà di creare ricchezza in un rapporto paritetico con i tunisini“.

L’accordo rappresenta un passo significativo per il settore energetico, promettendo nuove opportunità di sviluppo economico e collaborazioni internazionali.

