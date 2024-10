Energia, accordo MET Group-Celsius per la costruzione della prima metaniera della società svizzera

MeteoWeb

Nell’ambito della propria strategia di crescita nel settore del GNL, MET Group, con sede in Svizzera, ha raggiunto un accordo di partnership con Celsius per la costruzione della prima nave del Gruppo specializzata nel trasporto di gas naturale liquefatto. La consegna è prevista per il 2027.

L’efficiente e moderna metaniera sarà costruita da China Merchants Heavy Industry (Jiangsu) e sosterrà le crescenti attività di MET Group nel settore del GNL. Celsius, partner di MET, è un armatore e un operatore leader nel settore navale che si concentra su investimenti sostenibili e infrastrutturali e su opportunità speciali nell’industria marittima.

L’acquisto della nave sostiene la strategia del Gruppo che ha l’obiettivo di migliorare la capacità di rifornire i propri clienti di GNL da varie fonti, compreso l’accordo recentemente stipulato con Shell per l’acquisto di gas naturale liquefatto statunitense per un periodo di 10 anni, a partire dal 2027.

MET Group possiede una delle strutture di importazione di GNL geograficamente più diversificate in Europa, con capacità di rigassificazione a lungo termine in Germania, Croazia e Spagna. MET si è occupata delle importazioni di GNL in otto diversi Paesi del Mediterraneo (Grecia, Italia, Croazia, Spagna), dell’Europa nord-occidentale (Regno Unito, Belgio, Germania) e della regione nordica (Finlandia). Nel 2023, il Gruppo MET consegnerà più di 30 carichi di GNL in Europa.

Benjamin Lakatos, Chairman e CEO di MET Group, ha dichiarato: “Siamo lieti di raggiungere questa pietra miliare per le nostre attività nel settore del GNL in collaborazione con Celsius. Siamo convinti che il GNL giocherà un ruolo importante nella transizione energetica europea”.

Jeppe Jensen, Chairman e CEO di Celsius ha aggiunto: “Siamo molto lieti di continuare ad espandere la nostra presenza nel settore del GNL attraverso ulteriori navi moderne ed efficienti, con costi di trasporto unitari più bassi possibili. Siamo felici di avviare questa nuova partnership con MET Group e di sostenere la società nella sua ambiziosa strategia per il GNL. Le navi metaniere efficienti sono fondamentali per migliorare la transizione energetica, data l’importanza del GNL per la transizione verde”.

