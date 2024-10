Energia, il ministro Pichetto annuncia il percorso verso il nucleare e invita a equilibrio sulle rinnovabili

MeteoWeb

“Nucleare? Noi avremo gli elementi per permettere al Parlamento, nel corso del 2025, di analizzare la legge delega per ricreare le condizioni giuridiche, per fine anno mi consegnano la documentazione, appena avrò questi elementi li consegnerò al Parlamento che avrà la potestà di valutare e decidere”. Lo ha detto il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ospite di 24 Mattino su Radio24.

“Noi paghiamo l’energia elettrica il doppio di Francia e Spagna, il 40% in più della Germania. Vogliamo le rinnovabili? Se le vogliamo, da qualche parte dobbiamo farle. Dobbiamo trovare un punto di equilibrio, certamente, con tutte le cautele, ma da qualche parte dobbiamo farle”, continua Gilberto Pichetto, a 24 Mattino su Radio 24.

“Il solare è più facile farlo dove c’è il sole, ma l’idroelettrico ce l’abbiamo sulle Alpi – ha proseguito il ministro -. Ognuno faccia la sua parte in modo equilibrato. Io sono convinto che le Regioni si raccorderanno fra di loro, per evitare di avere 22 regolamentazioni diverse, che sarebbero un danno per l’economia del paese”.

La legge della Regione Sardegna sulle rinnovabili

Sulla legge della Regione Sardegna sulle rinnovabili, ha detto ancora Pichetto, “il giudizio che do come ministro è quello che ha dato il Consiglio dei ministri, che l’ha impugnata perché invade competenze dello Stato. Con ciò, non è che non ci si renda conto del tema. In Sardegna i progetti di impianti a terra sono troppi. Confido che la Regione raggiunga gli obiettivi (di produzione da rinnovabili, ndr) che le sono stati assegnati, condivisi da tutte le Regioni. Ognuno deve fare la sua parte. Il tema ambientale è un tema fondamentale per il nostro paese, che ha un grande patrimonio paesistico e di biodiversità – ha concluso Pichetto -. E’ uno dei motivi per cui sono un convinto nuclearista”.

