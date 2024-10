Energia, Europa al sicuro per l’inverno: stock pieni

MeteoWeb

“Ho incontrato Parviz Shahbazov, ministro dell’Energia dell’Azerbaigian, a margine della riunione ministeriale di Clean Energy. Abbiamo discusso della prossima COP29 e del nostro commercio di gas. La sicurezza energetica dell’Ue è assicurata per l’inverno imminente, con gli stoccaggi pieni e una buona cooperazione tra gli Stati membri“. Lo ha comunicato via X la commissaria europea per l’Energia, Kadri Simson che si trova in Brasile, per la riunione ministeriale Clean Energy e per la riunione ministeriale Mission Innovation, a Foz do Iguaçu.

“La giornata ha incluso discussioni sui materiali per l’energia e l’idrogeno, lo stoccaggio di energia e la triplicazione di rinnovabili, nonché sullo sviluppo di catene di fornitura internazionali di idrogeno“, ha spiegato Simson.

