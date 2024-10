Energia nucleare, la proposta: in Italia impianti di 3ª generazione avanzata e di 4ª generazione

MeteoWeb

“Ho proposto a Confindustria un patto per rientrare nei grandi produttori di nucleare, pulito e sicuro. E’ l’unica fonte continuativa e sicura, ovviamente accanto alle rinnovabili”. Lo ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso durante il convegno “Orizzonti – Impresa e sviluppo nel Mediterraneo” in corso a Capri, organizzato dai Giovani imprenditori di Confindustria. “Il costo dell’energia- ha proseguito Urso – è il principale differenziale competitivo rispetto agli altri Paesi con cui l’Italia deve confrontarsi, Francia, Spagna, Germania”.

Quindi, secondo il ministro serve “una soluzione strutturale, che è quella dell’energia nucleare di terza generazione avanzata e anche di quarta generazione”. Per questo “il governo – ha concluso Urso – ha deciso di realizzare in queste settimane un contesto legislativo che consenta di produrre energia nucleare in Italia e nel contempo un’iniziativa italiana, per produrre in Italia, impianti nucleari di terza generazione avanzata e di quarta generazione”.

