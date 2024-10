Energia Nucleare, Salvini: “un grande team di ingegneri lavora al dossier, ci siamo quasi”

MeteoWeb

“Un bel team di ingegneri sta lavorando sul dossier del nucleare in Italia, una forma di energia meno impattante da tutti i punti di vista, il nostro obiettivo è che l’Italia torni tra i Paesi che utilizzano il nucleare a partire normativamente già dal 2024“. Lo dichiara il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini dal palco di un convegno organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Genova. “Dal momento in cui si partisse con i cantieri della prima centrale nucleare alla prima emissione, mi dicono gli ingegneri, servono sei-sette anni, – prevede Salvini – però se non parti mai arrivi, se l’Italia parte nel 2025 vuol dire che nel 2032 può avere una fonte di produzione energetica continua e costante“.

“Perché le rinnovabili sono una parte del tutto ma possono arrivare a un quarto dell’energia totale, può essere ambizioso arrivare a un terzo, ma non sempre c’è sole e non sempre c’è vento e di notte sicuramente non c’è il sole, se la vicina Francia ha 56 reattori nucleari attivi è chiaro che il costo dell’energia è minore rispetto a noi“, aggiunge

