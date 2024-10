Energia nucleare nello Spazio, nasce Perpetual Atomics

MeteoWeb

La nuova società spin-out Perpetual Atomics è stata annunciata come un’iniziativa rivoluzionaria nell’applicazione dell’energia nucleare nello Spazio. Il progetto, nato dalla collaborazione tra l’Università di Leicester e Space Park Leicester, sarà presentato al Congresso Astronautico Internazionale 2024. La missione di Perpetual Atomics è fornire soluzioni innovative per affrontare le sfide energetiche delle missioni spaziali, sfruttando più di 20 anni di ricerca nell’energia nucleare spaziale. L’azienda si concentrerà su sistemi di alimentazione a radioisotopi, come le unità di riscaldamento a radioisotopi (RHU) e i generatori termoelettrici a radioisotopi (RTG), che utilizzano il combustibile di americio per alimentare veicoli spaziali per decenni. Supportata dal programma ENDURE dell’Agenzia Spaziale Europea e dall’Agenzia Spaziale del Regno Unito, Perpetual Atomics mira a diventare leader globale nelle soluzioni energetiche per lo spazio profondo.

L’azienda ha attirato investimenti da Reef Global, che ha elogiato l’iniziativa per il suo impegno verso un’economia sostenibile spaziale e terrestre. Questo progetto consolida Leicester come centro di innovazione spaziale e leader nello sviluppo di tecnologie nucleari per l’esplorazione dello Spazio.

